Juchelka (ANO): Nechme už, prosím, to pojistné být

Pan předkladatel Vojtěch Munzar, vaším prostřednictvím, ví, že jsem kritikem tady tohoto návrhu, protože řeší jenom pojištění na sociálním zabezpečení, ale neřeší samozřejmě ty další aspekty výdajů u toho živnostníka. Vždycky když někdo chce někomu ulevit, slevit, chce někomu dát nějakou výhodu nebo výjimku, tak vždycky se použije pojištění na sociálním zabezpečení.

Nikdy to není na zdravotním, to si všimněte, že by třeba pan poslanec navrhoval, aby se odložily platby u začínajících živnostníků na zdravotním pojištění. Nikdy to není například na odklad daně z příjmů, že by se prostě na dva roky odložila platba daní nebo třeba DPH, pokud je tam samozřejmě nějaký vyšší obrat, vždycky to je na sociálním zabezpečení.

Já rozumím, kam tím pan poslanec míří. Dokonce možná asi budu hlasovat pro, abychom těm živnostníkům skutečně ulevili, naopak, když jim ta vláda tolik naložila v průběhu toho konsolidačního balíčku a dalších plateb.

Nicméně velmi žádám všechny poslankyně a poslance v Poslanecké sněmovně, aby už nadále v průběhu tohoto volebního období a možná ani těch dalších neatakovali pojistné na sociálním zabezpečení žádnou slevou, žádnou výjimkou, ničím, co by mohlo ohrozit právě všechny tady tyto platby. Zaměřme se klidně i na další platby těch živnostníků, ale nechme už prosím to pojistné na sociálním zabezpečení být.

Děkuji.

