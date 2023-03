Juchelka (ANO): Vláda Petra Fialy ohýbá demokratické hodnoty naší společnosti

reklama

Děkuji moc. To asi bude poslední faktická poznámka před přestávkou na jednání výborů.

Ten pocit, kdy někdo hovoří dlouho nebo nehovoří, tak to máme každý jiný. Já jsem navrhoval dvakrát třicet minut jako protinávrh. Pokud pan Okamura řeční sedm hodin, tak někomu se to zdá dlouhé, já tomu rozumím, ale proč zrovna dvakrát pět minut, když se nacházíme v tak důležitém bodě.

Víte, ony by ty obstrukce nebyly, pokud by tato vláda pravidelně nějak neohýbala demokratické hodnoty naší společnosti, České republiky, na kterých stojí. A ty obstrukce by nebyly, pokud by neprosazovala například prolomení tajné volby v rámci korespondenční volby, pokud by nedosazovala své kolegy na místa úředníků v rámci služebního zákona, pokud by neprosazovala to, aby si ona zvolila svého generálního ředitele České televize, a tím nehájila svobodu slova v rámci zákona o České televizi. Ono by to nebylo, pokud bychom v tuto chvíli nebyli v potvrzení trvání stavu legislativní nouze, což je velmi, velmi na vodě v rámci našich demokratických hodnot a principů, kterým věříme. Neobstruovali bychom a nešli bychom pryč při hlasování o personáliích, které mají být tajné a byly vždycky tady tajné, a vy jste je prolomili, protože jste volili personálie, členy do Rady České televize aklamací, volbou veřejnou, abyste se navzájem pohlídali. Pokud byste neprolamovali demokratické hodnoty naší společnosti, neohýbali zákony, my bychom rozhodně neobstruovali. Ale protože vám jde o vliv a o moc, ne o ty jednotlivé věci, které mají pomoci občanům České republiky z hlediska zákonů, tak naštěstí tady máme konstruktivní opozici.

Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

Ing. Aleš Juchelka ANO 2011



