Juránek (KDU-ČSL): Neměl by být rodičovský příspěvek, měl by být rodičovský plat

reklama

Vážený pane předsedající, kolegové a kolegyně, jsem rád, že tady jsme se dnes sešli, a vcelku mi nezáleží na tom, jestli je před volbami, nebo jestli není před volbami.

Anketa Roman Janoušek se přibelhal do vězení. Myslíte, že je na tom zdravotně opravdu tak zle? Ano, má podlomené zdraví 3% Ne, simuluje 92% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 14914 lidí

Já v těchto volbách nekanduji, ale ještě bych měl teď na poslední chvíli příležitost napravit tu největší nespravedlnost, která v těch důchodech panuje, a to, prosím vás, je nespravedlnost mezi mnou a mojí ženou.

Ano, slyšíte dobře, já to nechci pojmout nijak jinak. Mám doma konkrétní příklad obrovského rozdílu v důchodovém systému, protože já sám už jsem důchodce, moje žena už je také důchodkyně a rozdíl mezi námi je obrovský. Moje žena bere 7 100 korun. Vy tady mluvíte o tom, že by měl být nějaký průměr někde kolem 14 000, 15 000. Moje žena bere 7 100 korun a bere je ze dvou důvodů.

Ten první důvod je, že byla devět roků doma s dětmi, a ten druhý důvod je, že byla 11 roků doma, když se starala o svoje rodiče. To je dohromady 20 let. A teď, prosím vás, dobře mě sledujte. Když jsme začínali, to znamená, neměli jsme děti, moje žena brala víc peněz, než kolik jsem bral u Jihomoravských státních lesů. Moje žena pracovala v Komerční bance, prosím, a to po celou dobu, kdy bylo možné v té Komerční bance pracovat v průběhu jejího života. To znamená, nebyla tam na žádném podřadném místě, ale ten výsledek byl dokonce ještě umocněn tím, že v okamžiku, kdy já jsem bral nějaký plat a ona byla doma s dětmi, tak jí každý rok navyšovali plat, aby se k nim znovu vrátila, a ten její plat potenciálně byl vždycky vyšší než můj, který jsem bral v Lese. Znovu říkám, já u Jihomoravských státních lesů, moje žena v Komerční bance a ten rozdíl jediný, kterým tam je, je v tom, že ona se vlastně obětovala pro tuhle zemi, protože máme tři děti - říká se, že třetí dítě je pro stát. Největší ekonomický problém, který máme, tak je, že máme málo dětí. Prosím, přečtěte si ty skvělé ekonomické zprávy, které k tomuhle závěru vždycky dostupují.

Druhá věc je, že tomuto státu ušetřila obrovské peníze v okamžiku, kdy se starala, zejména tedy delší dobu, to bylo devět roků, o svoji maminku. A vezměte si jenom tu záležitost, že když se o ni stará, tak ne ona - maminka dostávala peníze ve výši nějakých tehdy něco kolem 10 000 - ale moje žena nedostávala ani korunu. Pokud by se o tuto ženu staral stát, průměrně to vychází v Jihomoravském kraji někde mezi 50 000 a 55 000 měsíčně. To znamená, jenom si vezměte, kolik uspořila tomuto státu, jednak tím, že máme doma tři děti - už ne, už jsou všichni dospěli a sami děti mají - ale také na druhou stranu tím, jak ušetřila v sociálním systému.

A teď se dostáváme k tomu, že já beru důchod, který je pětkrát vyšší než je její důchod. Ano, pracoval jsem v Lese, ten plat mi potom rostl, protože jsem postupoval nějakým způsobem a měl jsem ho čím dál vyšší, ale klíčové je, že jsem dostal nějaké peníze za to, že jsem byl v politice, jak starostou, tak hejtmanem, tak senátorem, tak poslancem, to znamená, prošel jsem celou tady tuhle škálu, a znovu si troufnu říct, že kdyby ona celou dobu pracovala v Komerční bance, přesto by měla víc peněz než já.

Ing. Stanislav Juránek KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Prosím vás, tuhle nespravedlnost dnes v kompletní výši neodstraníme. Ale já bych velmi prosil za to, aby se důchod mojí ženy zvedl o těch třikrát 500 korun, to je 8 600 korun, a aby ten poměr mezi námi tedy nebyl už pětinásobný, ale o něco menší. A prosím vás o to všechny. Mně je jedno, kdo je podepsaný teď pod tím návrhem, která politická strana.

Já vím, že my jsme to počítali před šesti lety v rámci KDU-ČSL a kdybychom to počítali podle stejného vzorce, tak je to teď 750 korun. Ale já prosím alespoň o těch 500 korun, aby ta nespravedlnost mezi mnou a mojí ženou byla odstraněna alespoň symbolicky. Kdybychom to chtěli udělat jinak správně, tak protože jsme společně žili v té domácnosti, a budeme teď spolu 38 let, tak myslím, že mnohem spravedlivější by bylo - ale to už je otázka té budoucí důchodové reformy, o které já tady hlasovat nebudu, protože nejsem mezi kandidáty do Poslanecké sněmovny v tom příštím volebním období - tak tam je jenom důležité říct, že jsou různá řešení, jak to řešit systémově.

To jedno z nich bych viděl, aby důchod mezi námi dvěma byl sečten a vydělen dvěma, aby to byl společný důchod těch dvou manželů, kteří spolu takhle prožili celý život a nesli tu tíhu domácnosti. A ještě lepší řešení už před lety přinesl papež Jan Pavel II. při debatě s ekonomy a se soudci, kdy po několikatýdenní debatě tam i dospěli k takovému krásnému názoru, že by neměl být rodičovský příspěvek, že by měl být rodičovský plat. A z toho, kdybychom potom nějakým způsobem odvíjeli do budoucna v rámci tohoto návrhu i ten směr důchodové reformy, tak bych byl velmi rád, kdybychom se k tomu, respektive už beze mě, abyste se k tomu dopracovali.

Ale vracím se zpátky. To tady není na stole. Tady na stole je jenom, a já to říkám, skutečně jenom symbolické ocenění té jedné části toho, co moje žena dělala, a to je, že se starala o výchovu našich dětí. A já vás moc prosím, aby se ten rozdíl v důchodu mezi mnou a mojí ženou snížil. Děkuji vám.

Psali jsme: Juránek (KDU-ČSL): Zopakuji slova svého dědečka - dokud se jedná, tak se nestřílí Jurečka (KDU-ČSL): Pokud by v lednu bylo rozpočtové provizorium, tak se nic dramatického nestane Juránek (KDU-ČSL): Stavební zákon má 8000 připomínek Juránek (KDU-ČSL): Část těchto peněz bere obcím a část se bere krajům

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.