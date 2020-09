Jurečka (KDU-ČSL): Aktuální situace není jen o zdravotnických epidemiologických opatřeních

reklama

Děkuji, vážený pane předsedo, dobré odpoledne,

tři, dva v tomto okamžiku, dva ministři vlády, kolegyně a kolegové, musím říct, že mě mrzí, že tady na úvod řádné schůze skoro po dvou měsících není ani pan premiér, ani nikdo z vicepremiérů. Myslím si, že jsme v docela důležité situaci i z hlediska těch bodů, které jsou avizovány, které budou na programu v následujících hodinách a dnech. Nicméně já si tady dovolím vystoupit, abych tady přednesl už to, co jsem avizoval minulý týden, že chci, abychom na půdě Poslanecké sněmovny projednali dnes, já to budu navrhovat ve variantách, ale v ideálním případě jako první bod jednání této schůze, tu aktuální situaci, a sice bod, který já nazývám Informace vlády České republiky k negativnímu vývoji pandemie koronaviru SARS-CoV-2 v České republice. A těch důvodů mám celou řadu, proč bych byl rád, aby se to tady projednalo. Mám několik otázek, které mám nejenom já, ale mají je i občané České republiky. A úvodem chci předeslat, že my jako KDU-ČSL jsme v té akutní době toho dubna, května letošního roku byli a jsme stranou, která je připravena konstruktivně spolupracovat, protože ta situace je výjimečná, nikdy tady taková nebyla. Myslíme si, že v okamžiku, kdy jde o zdraví lidí, o životy a o budoucnost České republiky, tak se máme snažit maximálně táhnout za jeden provaz.

Ale dovolím si položit několik otázek. Co se změnilo vlastně za 6 měsíců? V čem je Česká republika lépe připravena? Co se změnilo v oblasti legislativy? Jakým způsobem dokážeme chránit nejvíce ohrožené skupiny? Ano, já kvituji to, že je tady určitá snaha poskytnout ochranné pomůcky zhruba na čtyři dny, ani ne, ty, které šly teď Českou poštou, nebo chodí, ale na mě se obrací, a předpokládám, že i na vás, celá řada dalších skupin lidí. Lidí, kteří jsou chroničtí nemocní, mají sníženou imunitu, mají někoho takového v domácnosti, pečují o onkologické pacienty a podobně, a i oni žádají a prosí, kdyby jim stát také pomohl se zabezpečením ochranných pomůcek, protože třeba i bojují s tím, že na to nemají dostatek finančních prostředků.

Takže prosím, kdyby vláda mohla systematicky řešit ochranu všech ohrožených skupin naší společnosti, nejen podle věku, ale i podle ostatních kritérií, aby to bylo komplexní.

Také tady zaznívá v posledních dnech velký apel od veřejnosti a otázka přístupu k testování. Jsou státy, kdy premiér vlády a další vyzývají lidi, ať se chodí testovat, pokud mají podezření, příznaky, neodkládají to, a dokonce jsou státy, které to nabízejí zdarma svým občanům. U nás se potkáváme s tím, že lidé čekají na testování v objednávkových systémech čtyři dny, nebo když není objednávkový systém, tak stojí několik hodin ve frontě na Václavském náměstí a kladou si otázku, jestli toto je adekvátní 21. století.

Takže velmi apelujeme na to, abychom dokázali v České republice zvýšit kapacitu testování a případně i umožnit větší cenovou dostupnost u těch, kteří to nemají z důvodu dovolené, ale třeba to mají z toho důvodu, že si nejsou jisti, nejsou zatím vytrasováni a musíme říci, že je tady mnoho případů, kde nám říkají lidé, že někdo v jejich okolí byl testován pozitivně, setkali se s ním, ale třeba v řádu 1 - 2 dnů nemají od hygieny žádnou informaci o tom, jestli mají jít do karantény nebo ne a tito lidé by se chtěli také dobrovolně otestovat.

A co je velmi důležité - sledovat také dopady, které se vůči České republice začínají stávat ze strany jiných zemí, Slovenska, Holandska a ostatních zemí, kdy se dostáváme na červené seznamy. Je to velký problém pro firmy atd.

Takže je tady mnoho momentů, kde bych považoval za nutné, ať se tento problém prodiskutuje tady na půdě Poslanecké sněmovny a ať nám vláda představí, a především občanům, jaká konkrétní opatření, konkrétní řešení, systémová opatření a řešení, jsou tady pro příští dny a týdny, abychom situaci zvládli, aby tady za deset nebo čtrnáct dnů nebyla situace ještě daleko horší a náročnější.

Říkat, ať se nestraší a podobně je sice možné, ale není to úplně to, co nabízí to řešení.

Byl bych velmi rád, aby bylo možné, aby se svolalo jednání předsedů všech stran, zastoupených v Poslanecké sněmovně, protože aktuální situace není jenom o zdravotnických epidemiologických opatřeních, ale také o opatřeních, která mají velký dopad na společnost a na ekonomiku ve vztahu k ekonomickým nástrojům, jako je aktualizace kurzarbeitu, jako je výhled rozpočtu na příští rok, nebo třeba i takové návrhy, které teď tady jsou ve veřejném prostoru, jako je zrušení superhrubé mzdy, ke které se také vyjádřil třeba i prezident Miloš Zeman. To jsou obrovské dopady na státní rozpočet, které mají obrovský přesah než jedno volební období této vlády. Jenom chci podotknout, že v případě zrušení superhrubé mzdy to má dopady i na rozpočty měst, obcí a krajů, na malé a střední firmy, které jsou závislé na zakázkách od měst, od obcí, od krajů. Ale dost často se vytváří falešná představa, kterou šíří paní ministryně financí, když říká takové to obecné, že si v průměru každý přijde navíc o 1500 Kč měsíčně. Není to pravda u středních a nízkopříjmových rodičů. Tam to není pravda. Ti žádnou takovou podporu ve finále nedostanou.

Proto apelujeme, pokud je tady ambice pomoci lidem v této situaci, pojďme to udělat jednoduše zvýšením slevy na poplatníka, zvýšením slevy na děti a snížením odvodů zaměstnavatelů za zaměstnance. Jako KDU-ČSL jsme to navrhovali, budeme to navrhovat, je to daleko jednodušší, smysluplnější, efektivnější a rychlejší řešení, s lepším zacílením na ty, kteří to potřebují.

Stejně tak by bylo dobré prodiskutovat otázku důchodové reformy a podobně, zdali vůbec je vůle aspoň nějaké parametrické změny do konce tohoto volebního období udělat.

Proto velmi apeluji na pana premiéra, na vládu - prosím pěkně, komunikujte otevřeně s veřejností, bez ohledu na to, jestli je nebo není před volbami, a přizvěte k tomu také všechny zástupce ostatních stran ve Sněmovně, protože situace je vážná a přesahuje jednoznačně toto funkční období.

Já si dovolím závěrem zrekapitulovat, že navrhuji za KDU-ČSL bod, který jsem avizoval už minulý týden, informace vlády České republiky k negativnímu vývoji pandemie koronaviru SARS-CoV-2 v České republice. Dávám to alternativně, pane předsedo - dnes jako první bod jednání schůze Poslanecké sněmovny, dnes jako pevně zařazený bod v 18.30 a zítra jako pevně zařazený bod taktéž v 18.30.

Děkuji za vyhovění mé žádosti.

