Jurečka (KDU-ČSL): Chceme, aby tento zákon šel dál legislativním procesem

Děkuji. Já bych s dovolením k této problematice shrnul i trošku genezi vývoje, jak tento zákon vznikal. Když tehdy jsme byli ještě součástí vládní koalice, tak především náš předseda Pavel Bělobrádek v mnoha dopisech oficiálně upozorňoval tehdejšího ministra financí pana Babiše na to, že tento zákon má mnoho nedokonalostí. V mnoha případech není domyšlena jeho aplikace, bude znamenat problémy. Už tehdy jsme zmiňovali právě onu třetí a čtvrtou vlnu. Na vládě jsme o tom několikrát vedli diskusi na koaliční radě. A bohužel tehdy jsme podlehli slibu, že v Poslanecké sněmovně případně v Senátu tyto detaily budou napraveny a stane se z toho kvalitnější zákon než v jaké podobě to opouštělo vládu. To se nestalo a vidíme potom na těch příkladech, kdy přichází mnoho skupin, ať už jsou to lidé s různým stupněm postižení, například lidé slepí, zrakově postižení. Nebo pak přicházejí rybáři, kteří řeší sezónní prodej kaprů a tak dále. Takže je vidět, že ten zákon při své tvorbě na mnoho těchto specifických případů podnikatelského prostředí nepamatoval.

Proto my za KDU-ČSL chceme, aby tento zákon šel dál legislativním procesem. Budeme v druhém čtení chtít uplatnit pozměňovací návrhy. Nechceme čekat na to, až Ministerstvo financí přijde se svojí úpravou, protože ta může trvat také mnoho měsíců. Takže proto budeme dneska podporovat to, aby tento zákon šel dále prvním a druhým čtením.

A musím také říci, že my jsme měli jasně v programu KDU-ČSL, že nepodporujeme třetí a čtvrtou vlnu a nepodporujeme ani parametry, které byly pro první a druhou vlnu. Například jsme jasně říkali, že pro neplátce DPH bychom chtěli, aby se povinnost EET nevztahovala. A tady uvedu ten konkrétní příklad, který jsme akcentovali i v minulém období Poslanecké sněmovny, kdy jsme tady měli pozměňovací návrhy, které se týkaly farmářských trhů nebo například příjmů u živnostníků do 450 tisíc korun, protože u těchto lidí zavádíme EET, které nepřinese státu ani korunu na daních navíc. Jsou to podnikatelé, kteří pokud sečtou výdajový paušál, pokud používají výdajový paušál a uplatní ho, tak neodvádí daň tomuto státu. Přesto po těchto podnikatelích chceme, aby EET měli. To nedává úplně logiku. Takže tyto věci a ještě některé další, o kterých už se dneska objektivně ví, bychom chtěli napravit v této zákonné normě. Děkuji za pozornost.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



