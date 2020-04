Jurečka (KDU-ČSL): Daly se najít kroky, které by byly daleko efektivnější

reklama

Děkuji. Dobrý podvečer, nebo už večer, vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové. Musím říct, že vlastně kdyby se tady řešilo jádro problému na začátku, to znamená, kdyby tady byla opravdu rychlá masívní podpora vůči firmám, živnostníkům, lidem, kteří jsou na DPP, DPČ, vůči s.r.o., víceméně průřezově, co tady bylo navrhováno v rámci pozměňovacích návrhů, tak by, řekněme, naprosto drtivá většina lidí mohla mít nějakou jistotu příjmu ze zaměstnání a nemuseli bychom tady řešit, že tady je oprávněná obava lidí v této situaci, jak uhradí své nájmy. Rozhodnutím této sněmovny byly statisíce těchto lidí, ať už to byli DPP, DPČ a lidé, kteří mají OSVČ na vedlejší činnost, odsouzeni k tomu, že jim výrazně klesají příjmy a budou mít problém s úhradou svých nákladů.

Další krok, kdyby se nepodařilo toto, by podle mě v tom řetězci řešení měla být výrazná úprava příspěvku na bydlení tak, aby člověk, který ztratí práci, mohl velmi rychle o tento příspěvek na bydlení požádat a aby mohl své závazky řádně uhradit, nemusel ten nájemník být v pocitu, že je ve stresu, neví, kde ty peníze vezme, neví, jak bude jednat s pronajímatelem a podobně. A teď přichází tento návrh, který vlastně neřeší příčinu, ale snaží se velmi komplikovaně řešit důsledky toho, že se věci zanedbaly v tom řetězci předtím.

Musím říct, že s tímto řešením za KDU-ČSL mám problém, protože jak jsem upozorňoval, tak se tady daly najít kroky, které by byly daleko efektivnější. Také dítěti, které máme doma, neřekneme ráno, když potřebuje peníze na zaplacení něčeho ve škole, ať si to se školou domluví, že to zaplatí za tři čtvrtě roku, za rok, ale ty peníze se dítěti snažíme dát, aby ty závazky zaplatilo.

Nicméně, když už jsme v této situaci, když vláda se rozhodla jít tímto modelem, tak musím říct, že je tady ne úplně dořešena jedna věc, a to je vztah nájemce vůči pronajímateli poté, co skončí tato legislativní úprava 31. května 2021. Proto si dovolím dát tady pozměňovací návrh, který vychází z principu občanského zákoníku, který také určitým způsobem chrání nájemce. Dovolím si tady přečíst přesné odůvodnění.

Vládní návrh stanoví, že pronajímatel nájemci nemůže až do 31. května 2021 vypovědět nájemní smlouvu z důvodů, že nájemci po dobu trvání mimořádných opatření vznikl dluh na nájmu. Po skončení ochranné doby však pronajímatel může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, pokud nájemce neuhradil celý dluh. To je v kontrastu se stávající ochranou nájemníků v občanském zákoníku. Dle něj může pronajímatel vypovědět nájemní smlouvu bez výpovědní doby jen tehdy, pokud mu nájemník dluží nájem a energie za tři měsíce. Pokud mu dluží méně, může mu nájem vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pozměňovacím návrhem se obdobná úprava přijímá i pro potřebu dluhů za nájemné vzniklé v době mimořádných opatření.

Přijde mi logické dát tyto věci do souladu s občanským zákoníkem. Přesto bych ale chtěl apelovat, aby opravdu vláda ještě zvážila přehodnocení parametrů podmínek příspěvků na bydlení, aby v rámci sociální politiky stát řešil ten problém na začátku, nepřenášel ho mezi nájemce a pronajímatele, nezatěžoval tím ty pronajímatele, protože mně psaly desítky lidí, kteří mají nemovitost, mají na ní hypotéku, zainvestovali do ní, mají tam nájemníky a říkali, a jak my to v této situaci teď máme zvládnout, jak to máme řešit. Protože je to i v nesouladu s tím, že vláda sice umožňuje moratorium na splácení svých úvěrů, ale na tři nebo na šest měsíců. A tady toto opatření přesahuje toto moratorium. Dostává vlastníky nemovitostí do problémů.

Takže bych chtěl upozornit na tyto nedokonalosti. Já chápu, jak je to míněno. Je to míněno dobrou myšlenkou. Ale to provedení už moc dobré není. A znovu říkám, bylo by dobré ty věci řešit na počátku těch problémů, kde vznikají.

Děkuji za pozornost a případně za podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

