Jurečka (KDU-ČSL): Je ministerstvo, kterému by v posledních letech nestoupal rozpočet?

Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové, vážené paní ministryně.

První faktickou si dovolím na kolegu Patrika Nachera prostřednictvím předsedajícího. KDU-ČSL a TOP 09 nikdy spolu ve vládě býti nemohla. Takhle to tady bylo řečeno. To jenom pro uvedení do kontextu.

Paní ministryně Schillerová, prosím pěkně, ten váš výčet byl na první pohled úplně bombastický, ale řekněte mně: Je nějaké ministerstvo v České republice, které v letošním roce nemá rekordní rozpočet? Je nějaké ministerstvo, kterému by v posledních letech nestoupal rozpočet?

Všem rostou rozpočty, dramaticky ty rozpočty rostou. Takže těmito argumenty říkat, že jste geniální, že na ty sociální služby myslíte, to prostě není obhajoba. To, že se ty peníze navyšují, je logické - výkon ekonomiky, vyšší výběr daní, inflace atd. Nicméně v prosinci loňského roku kolega Vít Kaňkovský, kolegyně Pavla Golasovská tady při schvalování rozpočtu upozorňovali, že pokud vláda ústy pana premiéra deklarovala zvýšení platů a mezd o 7 %, tak rozpočtová kapitola Ministerstva práce a sociálních věcí tomu neodpovídá. Když se podíváme na údaje z veřejných zdrojů, tak celková kapitola MPSV narostla o 12,9 %, ale ta část, která se týká financování sociálních služeb, narostla o 4,2 % a vy jste deklarovali navýšení platů a mezd o 7 %. Do toho ještě přišly konce individuálních projektů. Takže bavme se opravdu o tom, jestli se reálně ten problém řeší. Neřeší. Ví se šest měsíců, že ten problém tady bude, upozorňovali jsme na něj opakovaně v průběhu letošního roku v rámci interpelací, v rámci březnové schůze, a bohužel jste se neposunuli ani o píď. Takže prosím pěkně, ať z vašich úst, vážené paní ministryně, zazní vůči těm ředitelům, vůči těm pracovníkům a vůči klientům, kdy a jakou formou a v jaké částce k tomu dofinancování sociálních služeb dojde. A to říkám jako člověk, který je zastupitel Olomouckého kraje, kde také jsme tuto záležitost řešili na posledním jednání zastupitelstva.

