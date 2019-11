Jurečka (KDU-ČSL): Mít děti je něco, co jako společnost máme hodnotit prestižně a s velkým respektem

Pamatuji si, když za mnou přišel kolega náměstek či personální ředitel a říkal: “pane ministře, máme problém, zase nám jdou další kolegyně jdou na mateřskou”. #deti #rodina #ferpolitika

Trhalo mi to uši. “ Tohle už nikdy neříkejte, my nemáme problém, my máme radost a budoucnost”.

V prvním roce co jsem byl na ministerstvu jsme po dotaznikové šetření rozhodli zřídit dětskou skupinu. Dnes skvěle fungující “Mateřskou školku Klásek” , která má dnes dvě oddělení a je přímo v budově ministerstva. Často jsem odpoledne potkával rodiče dětí, kteří na závěr pracovní doby měli své děti již u sebe ( byť školka byla otevřena až do 17 hod.) Měl jsem z toho radost. U rodičů a zodpovědných kolegyň a kolegů z MZE jsme začali umožňovat i práci z domova.

Ještě by to chtělo ze strany státu větší podporu částečných úvazků na čemž jako KDU-ČSL pracujeme a věřím, že i toto se podaří.

Chtělo by to ovšem hlavně změnu i v hlavách manažerů a personalistů. Mít děti je něco, co jako společnost máme hodnotit prestižně a s velkým respektem, pokud to bude jinak, pak jako národ budeme nadále vymírat.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



