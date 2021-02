Jurečka (KDU-ČSL): Na naše náměty, prosby a výzvy k jednání nikdo z členů vlády nereagoval

reklama

Paní ministryně, dva páni ministři, ostatní členové vlády tady nejsou, milé kolegyně, kolegové.

Já se přiznám, že po vystoupení pana kolegy ministra Zaorálka trošku změním koncept svého vystoupení. On tady velmi plamenně mluvil o tom, že v pondělí všechna opatření vlastně padnou, že nebude moci vláda dělat to, aby chránila lidi před šířením COVID-19, že za to budeme zodpovědní my atd.

Já jenom připomenu, že my tady čtyři měsíce v rámci druhé vlny COVID-19, této pandemie, při každém prodlužování stavu nouze, ale i mimo něj, žádáme vládu: změňte některé parametry, změňte některé nesmyslné parametry omezujících opatření, nebo je doložte čísly. Žádáme, aby vláda podpořila chování lidí i finanční motivací, aby nenechávala lidi padat do brutálního propadu příjmů, rodiče, samoživitele, živnostníky. Jsou tady desetitisíce lidí, kteří od začátku druhé vlny nedostali ještě ani korunu pomoci. A bohužel nikdy na tyto naše náměty, prosby, výzvy k jednání nikdo z členů vlády nereagoval. Já bych čekal před 14 dny, když komunisté řekli, že nepodpoří prodloužení stavu nouze, že premiér, normální, soudný, zodpovědný, příčetný premiér zvedne telefon v ten okamžik a požádá všechny předsedy všech stran: pojďte jednat. Pojďte jednat o tom, jak tu situaci budeme řešit. Já budu mít nějakou představu, vy mně řeknete vaši a pojďme hledat řešení. Nic takového se nestalo.

V neděli dopoledne jsem o to požádal e-mailem premiéra já. V úterý tedy svolal to jednání. Včera večer nám třem předsedům stran psal esemesku a opět jsem odpověděl: jsem připraven jednat. Smysl mně to dává za účasti všech předsedů stran. Ale sám premiér od sebe, že by přišel v minulosti, v minulých dnech a řekl: chci nalézt společné řešení, to se nestalo ani jednou! Bohužel. Takže říkám i členům vlády, i vy jste ten tým a i vy nesete zodpovědnost společně s premiérem za to, jakým způsobem se v té situaci komunikuje a hledá to řešení.

A teď věcně k tomu, co říkal pan ministr Zaorálek. A teď to, co budu říkat, je důležité pro všechny občany, kteří to sledují. Jaké jsou konkrétní možnosti vlády od pondělí, když nepojedou v režimu vyhlášeného stavu nouze, ale pojedou podle zákona o ochraně veřejného zdraví či podle jiných zákonů? Dovolím si tady vzít přímo některé části toho zákona. Takže zákon o veřejném zdraví, paragraf 68 jasně dává kompetenci k tomu, aby se řešila otázka ochrany před zavlečením infekčních onemocnění ze zahraničí, a má tady vláda nástroje k tomu, aby vytvářela parametry, jaká opatření má vláda udělat při tom, když budou cestovat lidé ze zahraničí do České republiky.

Takže v této oblasti neprodloužení stavu nouze nebude mít vůbec žádný vliv. Paragraf 69 stejného zákona, omezení kontaktů; opět zde výslovně umožňuje vydávat Ministerstvu zdravotnictví, respektive Krajským hygienickým stanicím zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi některými oblastmi, zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních akcí, jiných shromáždění a tak dále a tak dále. Takže opět v této oblasti setkávání lidí je tady nástroj zákonný, který může vláda použít i mimo stav nouze. To znamená, vláda může od pondělí omezit zákaz či provoz hotelů, ubytoven, restaurací, barů, zakázat či omezit cestování z určitých oblastí, zakázat či omezit konání slavností, zakázat či omezit sportovní konání, trhy, uzavřít či omezit provoz zdravotnických zařízení, uzavřít či omezit provoz zařízení sociálních služeb a tak dále a tak dále včetně regulace návštěv v nemocnicích. Otázky vyčlenění lůžek, koordinace a podobně, která tady také zazněla z úst pana ministra Zaorálka. Opět § 69 odst. 1 jasně hovoří o tom, že toto lze dělat mimo stav nouze. Nošení roušek, ochranných pomůcek je opět možné dělat podle tohoto zákona.

Takže když to budu procházet, tak vlastně si musí každý soudný člověk položit otázku, co tedy vlastně by ta vláda nemohla od toho pondělí dělat. Nemohla by plošně říct, že bude všechno zavřeno, musela by ty věci velmi dobře zdůvodnit, nemohla vydat noční zákaz vycházení. Ale položme si otázku. Jsou tyto činnost prokazatelně spojené s vyšší mírou rizika šíření covid-19? Paní ministryně Schillerová říká: to vy víte, že jo, tady za mými zády. Já řeknu: nejčastější místo přenosu covid-19 z dat Ministerstva zdravotnictví jsou kontakty na pracovišti. Přes třicet procent šíření se odehrává na setkávání lidí při práci. Jak vláda reaguje na toto zjištění, na toto statistické zjištění? Jaké opatření udělala vláda, jak podpořila zaměstnavatele? Jak řešila to, aby v zaměstnání lidé měli ochranné pomůcky? Jakou podporu poskytly hygienické stanice zaměstnavatelům z hlediska metodického vedení? Žádnou, vůbec žádnou. Do této oblasti šíření covid-19 vláda nevrhla žádnou energii, žádné opatření. Nezlobte se na mě. Já bych velmi rád slyšel a prokázal na základě dat od vlády, co znamenalo třeba, když jsme pustili první a druhé třídy. Co znamená, že běží školky. Jak je podložené daty, zdali se ta situace zhoršila? Protože když jsme tady pustili v době druhé vlny první a druhé třídy, tak já na těch datech, když to vidím po týdnech, nevidím žádný rozdíl. Do dnešních dnů nevidím žádný rozdíl. Tak to prosím vás pěkně zdůvodněte. Já se nechám tady podrobit kritice na základě dat a bude uvěřitelná i vůči lidem a bude potom pochopitelné, když se řekne: a ta opatření děláme proto a proto, protože to máme změřeno, takhle a takhle to funguje. A lidé to potom budou chápat.

Posunu se dál. Zazněla tady z úst pana ministra Zaorálka otázka využití armády, ozbrojených sil. Takže zákon o ozbrojených silách jasně říká, že armádu lze použít mimo jiné k záchranným pracím při pohromách nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví a tak dále. Ano, přímo se tady nezmiňuje situace covid-19, ale lze ji dovodit. A tady může mít velmi silnou kompetenci a možnost využít těchto kompetencí náčelník generálního štábu. Takže ta vláda tam může být. Byla tam i o prázdninách, kdy tady nebyl stav nouze. A obdobně to můžeme také říci v případě Hasičského záchranného sboru. Co je ale důležité a co si myslím, že v té debatě se prakticky vytratilo, a my jsme na to upozorňovali, apelovali, říkali jsme to. Nemůže soudná vláda dělat ta opatření a řešení pandemie pouze na základě restrikcí. Tady chybí motivace, apelování a uvěřitelná fakta, která tyto věci podpoří. Chybí tady třeba obecně diskuse v oblasti jak zvýšit imunitu lidí. To se úplně vytratilo v té debatě. A když se podíváte na jiné státy, Rakousko, Německo, kolem nás, kde ta čísla jsou výrazně jiná, oni nezapomněli právě na tu otázku, že se spojí restrikce, abychom nedohnali lidi do kouta, nedohnali je na kolena, aby ti lidé, když zůstanou doma, zodpovědně vůči svému zdraví, vůči svému okolí, protože mají buď covid-19, nebo jsou vytrasováni v rámci karantény, tak ti lidé nepropadnou tak brutálně ve svých příjmech. To není jenom o deseti dnech. Jsou rodiny, rodiče, u kterých se to rozfázuje a oni jsou třeba celý měsíc doma a přijdou o čtyřicet (?) procent příjmů a mnoho z nich nemá už vůbec žádné rezervy. Takže to je potřeba si uvědomit, že jsou tady nástroje, kterými tu situaci lze řešit a je to otázka, jestli se ty nástroje chtějí rozumně využít. Protože co tenkrát řekl soud, ten mimo jiné řekl: je potřeba tyto nástroje velmi podrobně odůvodnit, nevyužívat je paušálně, nenadužívat je, ale užívat je přiměřeně a s dobrým odůvodněním.

Teď si dovolím přiblížit to, jaký byl vývoj v posledních zhruba 11 měsících. Leden 2020: O ničem jednat s opozicí nebudeme, jsme na covid připraveni, všeho máme dost, bude to běžná chřipka. To zaznívalo tady od tohoto pultíku v situaci, kdy opozice žádala, ať se covidem-19 tato Sněmovna a vláda začne zabývat. Březen 2020: Já jako premiér země samozřejmě osobně odpovídám za všechna krizová opatření a beru na sebe plnou politickou odpovědnost. Jestli někdo nemá respirátor či roušku, osobně mu ji ještě dnes dovezu. Naprosto odtržené od reality v situaci, kdy jsme tehdy jako představitelé opoziční strany a já osobně vyzýval členy vlády, ať neotálejí s ustanovením Ústředního krizového štábu v tehdy vyhlášeném stavu nouze zavedením opatření a výzvou vůči veřejnosti: šijte si roušky. Lidé to pochopili dříve než vláda tehdy. Červen 2020: Plošná omezení vláda už nikdy nezavede a není na místě strašit druhou možnou vlnou epidemie koronaviru. Tehdy jsme tady na půdě Sněmovny prosili, ať si vezmeme poučení z první vlny a začnou se připravovat revize potřebných zákonů, aby se tady nemuselo jet právě v institutu stavu nouze. Červenec 2020: Všechna rozhodnutí ohledně viru dělali epidemiologové, dělali hygienici, nedělala to vláda. Vláda to schvalovala, takže pokud někdo teď říká, že my jsme měli zasahovat v OKD, tak pokud někdo měl, tak to byli hygienici. To jsou slova pana premiéra. Červenec 2020: Jak říkám, utrácejte peníze doma, jeďme na dovolenou v Česku. A pak přišlo: čau, lidi. Koukám do křišťálové koule a vidím, že musím na dovolenou. A jel pan premiér na Krétu. Říkám to proto, že i ty příklady táhnou. Srpen 2020: Plošná omezení vláda už nikdy nezavede a není na místě strašit druhou možnou vlnou epidemie koronaviru. Neměli bychom se nechat strašit, stát je připraven sledovat epidemii v jejích ohniscích. Plán je takový, že každý den to sledujeme, chytrá karanténa to sleduje, nechápu, co od nás opozice chce, už to nebude nikdy plošné patření. Odmítl tehdy premiér i návrh epidemiologa Maďara. To byla druhá polovina srpna. Září 2020: Já tu situaci nepovažuji za vážnou, odpověděl premiér na dotaz, zda nenastal čas si přiznat závažnost stoupajících počtů nakažených. Chtěl bych poprosit všechny, abychom už konečně přestali covidem strašit, tolik, co my testujeme, nikdo netestuje.

A jak dopadl podzim, to všichni víme. Jsme v situaci, kdy za loňský rok skončil své podnikání, svoji obživu největší počet lidí v historii. Prakticky 100 tisíc lidí buďto skončilo nebo přerušilo svoje podnikání. Je to o 43 % víc, než to bylo v roce 2019 a o 65 % víc než v roce 2018. A jenom za leden, jenom za leden to bylo 25 534 (?správně 125 534) lidí. To znamená, víc než 120 tisíc lidí, tátů, mám od rodin, přišlo o svoji práci, hledá si ji někde jinde. Kdyby platila slova o bombastické podpoře a skvěle fungujících opatřeních a o tom, jak pan premiér říká, že mu posílají živnostníci e-maily, že jsou překompenzováni, to by určitě tyto statistiky neplatily.

Ano, stojíme tady v konfrontaci s tím, že potřebujeme chránit životy lidí. Já si to plně uvědomuji a pro nás, pro KDU-ČSL, je toto velmi důležité. Ale ukázal jsem tady jasně na kompetencích jiných zákonů, že je možné tu situaci od pondělí řešit. Lze ji řešit rozumně, vláda o tom musí více přemýšlet, nastavovat to inteligentně a umět to dobře odůvodnit, proč to opatření je. A to je možná ten rozdíl, protože v těch materiálech, které jsme tady měli pětkrát na stole, když jsme měli prodlužovat stav nouze, žádné detailní podrobné odůvodnění vyhodnocení jsme nemohli najít.

Teď si dovolím ještě to, co jsem slíbil mnoha lidem, protože jsme se tady přeli o tom, jak na tom živnostníci jsou a já jsem tady z emailové pošty a z toho, co mi lidé psali v komentářích na facebooku /a jsou jich tam stovky, paní ministryně, můžete se na ně podívat/, tak připomenout situaci mnoha lidí.

Začnu příběhem člověka, který podnikal v oblasti taxislužby tady v Praze a s poklesem turistů v loňském roce přišel o svých jedenáct aut, musí zaplatit celou zbývající částku společnosti Škofin a je v situaci, kdy mu hrozí to, že přijde se svou rodinou o bydlení. Dostal se do situace, kdy ve druhé vlně díky vašim podmínkám neměl nárok ani na korunu kompenzačního bonusu.

Jak těmto lidem jsme schopni pomoci? Vůbec nijak. Zatím vláda těmto lidem není schopna pomoci vůbec nijak.

Vezmu tady jiný příběh. Příběh předsedy retailové asociace, zastupující retaily v obchodních centrech a retailních parcích. Ten jasně poukazuje na to, že dodavatelské řetězce trápí druhotná platební neschopnost. Rostou dluhy obchodníků vůči pronajímatelům a situace je výrazně nevyvážená. Z celkového pohledu jsou pronajímatelé zásadně zvýhodněni proti nájemcům, kteří mají také své závazky. Doposud všechny programy covid nájemné jsou plněny platbou části nájemného a podpisem prohlášení pronajímatelů, kteří situaci zneužívají k vyjednávání nových podmínek. Dotace, které jsou určené českým firmám a podnikatelům, končí v celém rozsahu na účtech nadnárodních firem pronajímatelů a také obchodníkům se kupí obrovské množství sezónního zboží. Jak těmto lidem máme odpovědět, jak jsme schopni jim pomoci? Tito lidé mají zavřené obchody, ale když jdete dnes do jakéhokoliv řetězce koupit si potraviny, potkáváte se tam se stejným množstvím lidí jako dříve. Proč by za podmínek nějaké koncentrace lidí na plochu, za dodržení všech hygienických opatření, dezinfekce, roušek, respirátorů, nemohly být tyto malé obchody postupně otevírány?

Další příběh je od tolik zmiňovaných ski areálů. Upozorňují na to, že nejvíce je zasáhlo to, že vláda se celý začátek zimní sezóny tvářila, že vleky pojedou, že se najdou podmínky, za kterých vleky budou fungovat. A ti lidé v průběhu konce listopadu a prosince tomu uvěřili a dali miliónové částky do toho, že investovali do zasněžení. Ti lidé mají areály, kdy nemohou čekat na to, kdy bude sněžit, ale kdykoliv mrzne, tak musí zasněžovat. Mám tady příběh ski areálu z Vysočiny, kde investovali 1,3 mil. korun do toho, aby vytvořili podmínky pro zasněžování, pro výrobu sněhu, protože věřili slovům vicepremiéra Havlíčka, který říkal, že vleky se rozjedou. A jaká je situace teď? Žádat mohou až od pondělí 15. 2. A výpočet se stanoví dle nákladů dvou předchozích uzavřených účetních roků, ale ve výši poloviny z nich. Ve výši poloviny nákladů předchozích let. Jak ti lidé to mají zvládnout? Jak mají zaplatit ty zaměstnance, kteří jsou tam navázáni?

Paní ministryně, uměla byste fungovat a podnikat, kdyby vám jiná vláda řekla: Zaplatíme vám polovinu vašich nákladů z loňských let. Já jsem byl živnostník OSVČ dvanáct let, začal jsem na vysoké škole, ale tohle je likvidační skoro pro každého, komu by se tak brutálním způsobem zasáhlo do způsobu podnikání. Ano, podnikatelská rizika dobrý podnikatel umí nést, ale počítal někdo s takovým zásahem v rámci svých podnikatelských rizik? Asi těžko.

Další je tady příběh zaměstnanců z gastronomie, kteří tento týden v pondělí dostali suprovou zprávu, že vláda zvýší kompenzační bonus a jak to bude skvělé. Ale teď budu citovat: Bohužel, při bližším prozkoumání mediálních výstupů jsme dospěli k závěru, že pan Havlíček chce zrušit i tak dobře fungující program jako je covid nájemné, jehož úspěšnost sám pan ministr Havlíček prezentoval na svém twitterovém účtu, čímž by se situace rázem naprosto změnila a podpora by dostala úplně jiný rozměr, bohužel v záporném slova smyslu.

Dovolím si ještě další příběh, kdy tady upozorňuje podnikatel, který říká - před lety jsme zavedli EET, jedeme podle EET, tak proč česká vláda není ochotna odškodňovat na základě dat EET? Byl by to první moment, kdy by EET opravdu mohlo plošně být použito pozitivně. Bylo by to objektivní, racionální.

Takže prosím, paní ministryně, dávám vám tady podnět od tohoto pána, abyste zvážila, aby kompenzace byly i podle EET, daňových přiznání. Jistě to experti na Ministerstvu financí budou vědět spočítat, aby to bylo spravedlivé více než teď, aby to bylo na základě reálné praxe.

Pan ministr tady zmiňoval výzvu Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Já jsem ji dostal také. A jsou tady konkrétní body, které samozřejmě apelují na vládu a také na poslance. I tady se hovoří o tom, že je potřeba rozhodnout o ekonomické podpoře, která by zbavila lidi existenčních obav z nahlášení rizikových kontaktů a následné karantény. Jedině tak lze omezit šíření koronaviru. Kdybyste do tohoto investovali úsilí, testování, trasování, finanční podpora lidí a finanční podpora zaměstnavatelů, už jsme z té situace mohli být dávno výrazně lépe venku. Až dnes se přijal návrh, který to řeší alespoň částečně. Ale my jsme to tady jako opozice říkali před několika měsíci.

Mám tady další příběh. Firma, která historicky neměla provozovnu a popisuje tady situaci: V této situaci nám chce Ministerstvo financí odepřít nárok na kompenzační bonus, který je pro nás jediným příjmem, jelikož na ostatní bonusy nemáme nárok. Nemůžeme čerpat antivirus, nemáme zaměstnance. Nemůžeme čerpat bonus covid nájemné, nemáme provozovnu. Pracujeme od začátku ve vlastních prostorách. Na bonus cestovní ruch cestovní kanceláře stále ještě čekáme, ale tento bonus je spíše k smíchu. Je pouze ve výši 2,5 % tržeb roku 2019. To je pouze špatný vtip.

A mohl bych pokračovat. Jsou tady lidé, kteří jsou opravdu zoufalí. Zoufalí zaměstnanci, jejich rodiny, jak tu situaci mají řešit. Nebudu to číst celé. Já vám to tady, paní ministryně, rád předám. Můžete si to pročíst, je to vaše. Budu rád, když se k těm věcem postavíte, vaše ministerstvo i vaši kolegové.

Když to s dovolením shrnu, je evidentní, že lze nalézt řešení pro ochranu zdraví lidí v České republice na základě především zákona o ochraně veřejného zdraví. Znamená to vyšší nárok na to, aby to vláda uměla od pondělí dobře zdůvodnit. A znamená to šanci, že tam, kde míra rizika přenosu covid-19 není větší než v současných provozech, které jsou otevřené, tak ti lidé tam budou moci začít postupně fungovat. Dává to naději a šanci na postupné otevírání škol.

A já bych byl rád, aby se vláda ještě vrátila k otázce formy kompenzací a změně legislativy. Takže prosím pěkně vládu, nestrašte tím, že od pondělí se to dramaticky zhorší a všechno se rozvolní, protože je potřeba si položit otázku, kdyby ta opatření, která popisujete, jak mají skvěle fungovat, tak kdyby skvěle fungovala poslední čtyři měsíce, tak jsme nebyli v téhle situaci, ve které jsme. Proč to v Rakousku, proč to v Německu funguje jinak? Proč to úplně jinak funguje na Tchajwanu? Proč na to neumí nikdo z členů vlády odpovědět? Co se udělalo v České republice pro to, abychom se dokázali inspirovat těmito příklady zemí kolem nás? My žádáme vládu, aby udělala revizi přehodnocení těchto podmínek, aby dávaly logiku, aby byly postaveny na základě dat, aby jim lidé mohli věřit.

Jsme připraveni bez ohledu na to, jak dnes nebo zítra jednání dopadne, s panem premiérem a jeho týmem, jak nám dnes přislíbil, i v příštím týdnu jednat a hledat řešení, jak té situaci pomoci.

Děkuji za pozornost.

