Jurečka (KDU-ČSL): Plošné rozdání řešení fakt není

Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych ne jenom za sebe a za klub KDU-ČSL, ale i za strany budoucí koalice reagoval k návrhu této mimořádné schůze, protože posluchač, který tady slyšel vystoupení například paní ministryně financí Aleny Schillerové mohl nabýt dojmu, že tady vláda intenzivně pracovala poslední tři, čtyři měsíce na opravdu smysluplném řešení jak pomoci domácnostem, které se dneska dostávají do extrémně složité situace v rámci nárůstu cen energií, elektřiny a plynu především.

Předložili tady tři návrhy, které jsou adresovány v rámci pozvánky na tu dnešní schůzi a řekněme si, co to v reálu znamená, jaké to je řešení. Jednak si dovolím říci, že vlastně i tato schůze je ukázka toho, jakou vládu jsme doposud měli a určitý střet pohledu na to, jakou vládu, s jakými řešeními by tato země měla mít. To znamená nikoliv přijít po skoro čtyřech měsících intenzivní energetické krize, do které se tento týden i paradoxně jako určitý symbol toho, jak dlouho se ta situace neřešila, dostal Energetický regulační úřad, a předložit plošné řešení, které pro naprostou většinu těch lidí, těch domácností, těch rodičů, těch seniorů nepřináší odpověď na otázku, jak v těch příštích měsících budou schopni tito lidé zaplatit ty nárůsty těch cen a především ta závěrečná vyúčtování. Přijít s návrhem novely zákona o DPH, který je tady prezentován jako nějaká zásadní pomoc, v situaci, kdy těm domácnostem ty faktury, jak tady bylo správně poznamenáno, vzrostou o tisíce korun, někdy i o více než deset tisíc korun měsíčně, a říct, že snížení DPH je pomoc, která těm lidem zajistí to řešení, tak to prostě řešení není. Přijít tady s další novelou zákona, která řeší otázku emisních... (Ministryně Schillerová napovídá poslanci Jurečkovi.) Děkuji. ... zákona o podporovaných zdrojích energie, opět je to řešení ve stokorunách nebo v jednotkách jednotek tisíců korun, nikoliv řešení, které by pomohlo těm domácnostem v situaci, ve které jsou.

A přijít s řešením, že finanční prostředky, které už v letošním roce masivně měly být investovány právě do oblasti energetických úspor, podpory inovace teplárenství, podpory budování vlastních výrobních kapacit u malých domácností, malých a středních firem apod., tak opět toto není řešení.

Já si jen dovolím podotknout, že to, co tady bylo prezentováno, znamená v případě DPH výpadek příjmů státního rozpočtu v tom roce příštím zhruba 25 miliard korun. 25 miliard korun, které budou znamenat výpadek ve státním rozpočtu, když to řeknu nějakým rozpisem, 15,6 miliardy státní rozpočet, krajské rozpočty 2,4 miliardy korun a obecní rozpočty 6,48 miliardy korun. To tady nikdo neřekl. To tady paní ministryně financí jako taktně pomlčela a neřekla vzkaz do těch obcí, měst a krajů - opět vám budou chybět další peníze. - Ale to zásadní je, že těch 25 miliard korun není pomoc těm lidem, kteří tu pomoc opravdu potřebují. Je to prostě plošné rozdání, které se tváří možná v titulkách, jako že to zní dobře, ale pro těch několik set tisíc lidí, kteří v tom problému opravdu jsou a budou až po uši, toto řešení fakt není.

Paní ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcem Evropské komise, který jí řekl, jak ona řekla - silný politický příslib. Já bych to bral, paní ministryně, kdybyste přišla, vzala byste tady černé na bílém - já jsem s panem eurokomisařem mluvila, mám tady s ním písemnou komunikaci a on jasně říká, že to můžete udělat, že to není v rozporu s evropskou legislativou. Já jsem zažil taková jednání, kdy tito lidé řeknou - ano, máme pro vás pochopení - přeloženo do opravdu úřednického jazyka - my vás sice chápeme, ale konejte v rámci platných legislativních pravidel. - To je přeloženo do toho významového slovníku. Kdybyste to měla černé na bílém, byla by asi jiná situace, kdybyste měla závěry rady jednání ministrů financí, kde je toto černé na bílém, byla by to jiná situace. Ale pouštět se tady do novely zákona, o které i vaše členka vlády ministryně spravedlnosti, předsedkyně Legislativní rady vlády, jasně ve svém stanovisku říká, že to možné není, tak je prostě právní a legislativní amatérismus, což zrovna u vás, která jste tady v minulosti opakovaně říkala, že vy teda máte vystudovaná ta práva, a říkala jste mnoha svým kolegům v této Sněmovně, že oni na rozdíl od vás ne, tak bych očekával, že něco takového člen vlády, který je kompetentní a umí číst, tak to prostě na jednání Sněmovny nepřinese.

Když se podíváme na tu otázku právě i novely zákona o podporovaných zdrojích energie, jsme v situaci, kdy tady proběhla těsně na závěr minulého volebního období novelizace zákona o podporovaných zdrojích energie, a pokud se nepletu, ani tato novela, která už tam řešila pomoc a podporu především pro teplárny a pro domácnosti napojené na centrální zásobování teplem, tak ani tato novela dneska nemá ukončený notifikační proces u Evropské komise. A vy předkládáte další. Opět se vracím k tomu - není to řešení, které očekávají lidé. Já bych tady čekal, že přijdete, vystoupíte a řeknete - my máme velmi podrobně zanalyzovanou situaci, Energetický operační úřad, operátor trhu a úřady práce daly dohromady databáze klientů, víme, které skupiny jsou nejvíce ohrožené, víme, které domácnosti to jsou, víme, jak na tom budou senioři, víme, ve kterých regionech ten problém je největší a máme na to připravené adresné cílené řešení, které tu pomoc směřuje k těm, kteří tu pomoc opravdu potřebují. Bohužel to tady nezaznělo.

Já nechci být jenom kritický. Já chci ocenit i některé kroky, které vláda udělala, např. memorandum a jednání s dodavateli a distributory energie, řešení alespoň toho zastropování záloh, dohoda, která byla uzavřena do konce roku, to byl nějaký krok, který byl pozitivním signálem. To chci tady ocenit. Ale kdybych měl říct, kde my chceme hledat to řešení - a my jsme v situaci, kdy nejsme členy vlády, to se změní na konci tohoto týdne a jsme připraveni ty kroky velmi rychle realizovat a dělat, tak je to, abychom dokázali komunikovat s dodavateli a distributory, aby v zimním období nedocházelo k odpojování těch domácností, abychom byli schopni adresně, cíleně poté, co bude opravdu otestována příjmová situace té domácnosti, toho daného člověka, říci - tady bude nabídnuta rychlá pomoc.

My jsme dneska v situaci, kdy sice tady vláda tento týden schválila úpravu a navýšení normativů, které se týkají právě výše příspěvků na bydlení, ale to navýšení je bohužel zcela nedostačující. Tady se podíváme na situaci, kdy to zvýšení bylo o 2,2 až 2,8 %, pohybujeme se mezi zvýšením někde mezi 100 až 482 korunami, ale je už dneska jasné, že to zvýšení bude muset být výrazně vyšší. Je jasné, že se bude muset pamatovat také na domácnosti, které žijí v podnájmu. Je jasné, že by se měly nějakým způsobem také v těch parametrických změnách zohlednit narůstající náklady domácnosti na hypotéky, abychom dokázali opravdu těm lidem říct - za sebe si to beru ideálně do konce ledna nebo v průběhu měsíce ledna - s takovými a takovými konkrétními parametry můžete počítat. - A vy budete vědět, domácnosti, že zvládnete potom ten nárůst i s tím finančním vyúčtováním, nejenom teď v situaci, kdy se nějakým způsobem odložil ten problém z hlediska zastropování nebo nezvyšování těch záloh.

A co je strašně důležité, aby ten stát, ta vláda, uměla adresně vůči těm lidem zkomunikovat jednoduše, pro koho je ta pomoc určená, zjednodušit ten proces žádostí a garantovat, že např. do podání té žádosti to bude v řádu třeba dvou třech týdnů, kdy tyto peníze budou doručeny na účet. Jsme dneska v situaci, kdy je tady velké množství domácností - a ta data se ví dlouhodobě, které by měly mít nárok na příspěvek na bydlení, ale oni nežádají. Nežádají o něj často právě proto, že říkají - ten systém je na nás komplikovaný, složitý a my si s ním nevíme rady. - A tady musí přijít ze strany státu oslovení těch klientů formou, kterou oni jsou schopni pochopit a jsou schopni reagovat na to, že si potom tu žádost fakticky podají. My nemůžeme dopustit to, že ty domácnosti především tam, kde jsou senioři a nemají kolem sebe někoho, kdo jim pomůže tyto věci zadministrovat, se budou propadat někdy do situace exekučních pastí, rizika ztráty bydlení apod. A na to je potřeba těm lidem odpovědět a říci - to řešení bude takto připravené. To je ta krátkodobá část, kterou potřebujeme udělat teď, v řádu týdnů, a myslím si, že už to mohlo zaznít. I třeba ten návrh, který Legislativní ráda projednávala tento týden na vládě, tady mohl být někdy už v průběhu října.

Ale pak jsou tady věci, na které tady narážel např. můj předřečník, a to je otázka těch středních a dlouhodobých řešení, a to je využívat Modernizační fond. V letošním roce příjmy z trhu emisních povolenek ve velké části nebo v naprosté většině stát nebyl schopen reinvestovat zpátky k domácnostem, k firmám, aby mohly realizovat investice do zateplení, do budování svých vlastních energetických kapacit, jako jsou fotovoltaiky, tepelná čerpadla a další možnosti. To je potřeba napravit. Tyto prostředky musí těm lidem řešit tu příčinu. To znamená, tam, kde mohu energeticky uspořit, tam, kde mohu být samovýrobce, tak toto podpořit. To je přece rozumná logická věc, kterou by měl každý dobrý hospodář umět dělat. To jsou ta řešení střední a dlouhodobá. A na to se budeme také soustředit.

Takže dovolte mi říci závěrem. My opravdu nemůžeme podpořit návrh této mimořádné schůze. Nemůžeme podpořit návrh legislativních návrhů, které tady vláda předkládá, které nejsou adresnou pomocí pro ty, kteří tu pomoc opravdu potřebují. Jsou to návrhy, které znamenají řádově výdaje ze státního rozpočtu o více než 25 miliard korun, které rozpustíme v té kvazi pomoci, státní rozpočet o ně přijde, ale těm lidem pomoc nepřinese. Nemůžeme podpořit návrhy, které jsou v rozporu s legislativou, dokonce i návrhy, kdy samotná ministryně spravedlnosti, členka této vláda řekla - takovýto návrh prostě není, není možné takto projednávat. - To jsou hlavní důvody, proč na dnešním jednání a na této mimořádné schůzi, která byla svolaná, my ten program nemůžeme podpořit. Ale zároveň jsem tady jasně řekl za budoucí vládní koalici, kde ta řešení my vidíme, jakou cestou budeme postupovat tak, aby ta pomoc těm lidem byla v maximální míře nabídnuta, adresně, cíleně.

Aby stát uměl klientsky ty lidi oslovit. I těm, kteří mají dneska problém se zorientovat v celém tom pavouku těch různých typů informací a žádostí na webech, aby v této věci dostali jasnou, cílenou, adresnou informaci, a abychom dokázali řešit i ty věci, které se nepodařilo z hlediska větší stability energetického trhu, aby tady stát byl schopen garantovat, že tato situace se už v budoucnu nikdy nestane. Děkuji za pozornost. (Potlesk části sněmovny.)

