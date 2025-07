Ursula von der Leyen zůstává. Vládní europoslanci podrželi Brusel, opozice mluví o hrobařce EU

„Hlasovala jsem proti Ursule von der Leyenové – stejně jako před rokem i před šesti lety, kdy byla tato hrobařka EU instalována do funkce,“ připomněla europoslankyně Kateřina Konečná, která do Evropského parlamentu znovu usedla za koalici Stačilo!. Podle ní není co řešit: politika této Komise je v přímém rozporu s tím, co Evropa potřebuje. „Black Deal, migrační pakt, válečnická politika – to je vše, čemu my říkáme STAČILO!“ zdůraznila a zároveň vyzvala české voliče, aby si dobře všímali, co o Bruselu říkají vládní politici doma a jak pak jejich europoslanci skutečně hlasují. „Hnus,“ uzavřela stručně.

Velmi podrobně celou situaci pak komentoval europoslanec Ondřej Dostál za Stačilo! Už před hlasováním varoval, že jde o zkoušku charakteru a páteře. Hlasovalo se jmenovitě, takže každý z jednadvaceti českých poslanců musel veřejně přiznat barvu. A podle Dostála nešlo jen o jednu osobu, ale o to, co představuje. Kauza Pfizergate podle něj symbolizuje dvojí metr, korupci, netransparentnost a především cynismus evropského establishmentu. A pokud někdo nad tímto skandálem zavře oči, ztrácí podle něj morální právo napříště kohokoliv kritizovat za jakoukoli korupci, doma nebo v zahraničí.

Dostál tvrdě zaútočil i na samotné jádro bruselské politiky, kterou von der Leyenová ztělesňuje: „Podpořit grýndýlovou komisi znamená vzít si na svědomí zdražení benzínu, vytápění, úpadek průmyslu a další důsledky dekarbonizačních plánů, které už dnes ničí životy milionů lidí,“ uvedl Dostál. Bruselská politika podle něj sází na ideologii, která zchudla střední třídu a zlikvidovala konkurenceschopnost. A ten, kdo dnes hlasoval pro setrvání této Komise, podle něj nejen že nepochopil, co se v Evropě děje, ale především zradil zájmy českých občanů.

Dostál přitom upozornil, že mnozí čeští europoslanci hrají dvojí hru. Doma se ohánějí odporem ke Green Dealu nebo migračnímu paktu, ale když přijde na lámání chleba, loajálně zvednou ruku pro stejný Brusel, proti kterému se doma tak statečně vymezují. „Alexandr Vondra grýndýl i Ursulu kritizuje kudy chodí – a pak pro jistotu nehlasuje vůbec. A ještě ,poblije’ v médiích statečné rumunské poslance z vlastní frakce, kteří hlasování o odvolání vyvolali,“ uvedl Dostál bez diplomatických servítek.

Von der Leyenová podle něj rozdává prebendy a funkce, a kdo chce být „u stolu“, prostě drží krok. „Hodnotová Nerudová a skautík Farský pevně zavřou oči před korupcí, odpor proti grýndýlu jen hrají, s Ursulou jsou jedné krve,“ dodal s ironií.

Hnutí ANO, které je po volbách součástí frakce Patriotů, zaujalo stejně jednoznačný postoj. „Evropská komise pod vedením Ursuly von der Leyenové? Pro nás nepřijatelná,“ napsala europoslankyně Klára Dostálová. „Hlasovali jsme pro její odvolání – ale europoslanci napojení na Fialovu vládu jí znovu vyjádřili důvěru. Evropská unie si zaslouží kompetentní vedení, ne další roky ideologických přešlapů a drahých omylů.“

Výsledky hlasování tento rozkol jen potvrdily. Pro odvolání Ursuly von der Leyenové hlasovalo šest poslanců ANO, jeden nebyl přítomen, oba zvolení za Motoristé sobě, Kateřina Konečná a Ondřej Dostál za Stačilo! a Ivan David za SPD. Tedy opozice. Ti, kdo von der Leyenovou dlouhodobě kritizují, ale při hlasování mlčeli či se hlasování neúčastnili – například všichni tři europoslanci za koalici Spolu. Část vládních europoslanců, jako Markéta Gregorová (Piráti), Danuše Nerudová (STAN) nebo Jan Farský (STAN), Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) či Luděk Niedermayer (TOP 09) hlasovala proti návrhu na odvolání.