Jurečka (KDU-ČSL): Takto na to jdou v Německu nebo v Rakousku

Děkuji. Vážená paní ministryně, děkuji za to, že dneska i reagujete v debatě. Toho si vážím, nicméně chci se zeptat, nebylo by jednodušší, kdyby vláda měla čitelný a předvídatelný přístup v těch podporách vůči celému spektru podnikatelů, kteří jsou postiženi, který bude mít základní principiální parametr, jako třeba mají v Německu nebo v Rakousku. Vy ta data máte z loňského roku, kdy se jednoduše řekne, v Německu, v Rakousku řekli, když vám poklesnou tržby o 40 %, tak vám kompenzujeme buďto 80, nebo 75 % tržeb. U nás by to bylo řekněme adekvátně té ekonomické situaci, že by stačilo 70 % kompenzovat. Máte ta data z EET u většiny těchto subjektů nebo toho největšího spektra. To by mně dávalo úplně nejjednodušší logiku, protože v okamžiku, kdy vy jdete tou cestou platba na lůžko apod., každý ten podnikatel je v jiné situaci. Někdo bude mít zařízení, které nově zainvestoval, má tam vysoké zatížení. Někdo je v situaci, kdy už to má zaplacené, nemá tam odpisy atd., a není to úplně objektivní, ta podpora vzhledem k tomu, jak ten podnikatel si plánoval svůj byznys plán a jak mu do toho teď opatření vlády zasáhla. Takže mně by dávalo větší logiku řekněme tím parametrem: poklesly tržby o 40 %, nastupuje mechanismus předvídatelné kompenzace ve výši třeba 70 % daných tržeb. Takto na to jdou v Německu nebo v Rakousku. Mně to přijde daleko jednodušší, než mít několik různých kategorií, kde si opravdu podnikatelé stěžují na tu složitost a velmi problematickou administrativu.

A mám na vás prosbu. Myslíte, že by bylo možné Poslanecké sněmovně poskytnout informace za druhou vlnu, kolik podnikatelských subjektů žádalo, podalo žádost v rámci kompenzačního bonusu, kolik bylo úspěšných a kolik ne, případně jaké jsou ty důvody? Děkuji moc.

