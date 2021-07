Jurečka (KDU-ČSL): Za 2 miliony korun od vlády se toho zas tolik vyřešit nedá

reklama

Děkuji. Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, dobré dopoledne vám přeji. Jednak musím říct takovou drobnou poznámku. Myslím si, že grémium klidně mohlo proběhnout dneska ráno, klidně od 7 hodin. Je škoda, že neproběhlo, ale nějak si s tím poradíme během hlasování.

Ale já bych tady chtěl navrhnout nový bod programu jednání Sněmovny a hned ho i zařadit pevně jako první bod dnešního jednání, a tím bodem je Informace vlády České republiky o poskytnuté pomoci zasaženým subjektům tornádem, domácnostem, obcím a firmám v regionu jižní Moravy. Byl bych rád, aby tady jasně zazněly informace o tom, jaká ta pomoc bude, aby i po dnešním ranním jednání vlády tady kompetentní ministryně či ministr přednesli přesné znění té formy pomoci, aby tady nebyly dohady o tom, jak to kdo myslel, jak to kdo zadal a jak to kdo napsal, protože dneska se dozvídáme informace o tom, že i úředníci Ministerstva pro místní rozvoj... (Poslanec se odmlčel kvůli diskutujícím poslancům před řečnickým pultem.)

Děkuju. Byl bych rád, aby tady jasně ty věci byly pojmenovány, protože dozvídat se z médií a na základě toho, jak lidé reagují na sociálních sítích, o tom, jak vláda mění formu a způsob pomoci, je prostě nedůstojné tomu, co se v České republice před 12 dny stalo. Jestliže tady paní ministryně říká, že to bylo myšleno dobře, ale úředníci to špatně napsali, potom nerozumím tomu, když se tady úředníci už dnes i veřejně mediálně hájí.

A tady budu citovat jednoho z úředníků, který poskytl vyjádření pro média: Podklady pro vládu se připravovaly podle politického zadání, pokyn ministryně zněl - podporu dostanou jen ti, kteří neměli pojistku nebo jim nepokryje škody, a také ti, kteří nevyužili peněz z darů. - Řekl serveru atd. Já si rozhodně nemyslím, že je tady možné svalovat nějakou vinu na úředníky. Za materiály, které se dávají na jednání vlády, nese zodpovědnost ministr, člen vlády. A pro mě je překvapením, že nikdo z těch ostatních členů vlády si tak důležitou část toho materiálu nepřečetl.

Já bych byl rád, aby jasně zaznělo, že pomoc zasaženým domácnostem v České republice po tornádu bude pomoc, od které se nebudou odečítat ani dary, ale ani pojistné plnění. Protože za ty 2 miliony korun, které se vláda rozhodla dát, se toho zas tolik nedá vyřešit. Ale já bych byl osobně rád a apeloval jsem na vládu minulý týden a dělám to i teď z tohoto místa, kdyby ta pomoc vlády České republiky, pomoc ze státního rozpočtu, z rozpočtu všech občanů byla navýšena ze 2 milionů korun na 3 miliony korun. Protože když s těmi lidmi mluvíte a znáte ty příběhy, tak ne pro každého člověka vyššího věku je řešitelná jeho situace, kdy přišel o střechu nad hlavou, tím, že dostane 2 miliony korun a bude si brát nějakou půjčku nízkoúročenou na třicet let, když ten člověk má vyšší věk. A šance, že bude schopen takovouto půjčku splácet, není úplně reálná. Takže byl bych rád, aby vláda přehodnotila ty parametry pomoci. A když tady v plénu zaznívá, že je to vyřešené, já bych byl rád, aby tady byl odcitován přesně ten text, který dneska vláda schválila. Jestli se tedy vyřešily jenom dary ze sbírky, kterou dokázali darovat občané, anebo se vyřešila i ta záležitost pojistného plnění. Byl bych moc rád, aby to tady jasně zaznělo. A aby také byla informace vlády, jaká pomoc půjde zasaženým podnikatelům, živnostníkům, firmám v dané oblasti, protože ten problém není jenom pro domácnosti, ale je i pro malé živnostníky, kteří tam měli své obchody, hospody, pro zemědělce, pro vinaře. Aby i vůči těmto skupinám lidí zaznělo, jakou formu pomoci vláda připravuje.

Takže budu rád, když tento bod zařadíme na program jako první bod dnešního jednání. Pokud tady vystoupí člen vlády, myslím si, že ten bod může proběhnout velmi rychle. Myslím, že je důležité, aby tady bylo jasné uklidnění občanů, starostů, těch lidí, kteří v tom postiženém regionu jsou, jakou pomoc od vlády mohou očekávat, nikoliv to, co se potom dočítají v různých článcích, v různých tweetech a retweetech o tom, jak to kdo myslel a jak to kdo napsal. Děkuji.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



