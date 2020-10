Jurečka (KDU-ČSL): Zhruba 70 voličů rozhodlo o tom, že nemáme pět mandátů, ale pouze tři

reklama

Druhé kolo senátních voleb právě skončilo. Lidovci získali tři mandáty a udrželi si tak pozici silné strany v horní komoře Parlamentu ČR. Ve druhém kole uspěli Jitka Seitlová, Josef Klement a Josef Bazala. Pár desítek hlasů rozhodlo o tom, že senátorský klub neposílí Jaroslav Klaška z Vyškovska a Luboš Peterka, který usiloval o zvolení v obvodu Strakonice.

“Věřil jsem, že se nám mandáty podaří obhájit. Musím říct, že nás mrzí, že zhruba 70 voličů rozhodlo o tom, že nemáme pět mandátů, ale pouze tři. Budeme muset dále intenzivně pracovat, abychom v dalších volbách postavili kvalitní kandidáty,” řekl po oznámení výsledků předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, podle kterého jsou jasným vítězem krajských a senátních voleb opoziční strany.

Jednoznačným vítězstvím dopadl souboj lidovce Josefa Bazaly s obhajujícím Ivo Valentou na Uherskohradišťsku. Starosta Starého města získal 13 172 hlasů, což bylo o 4 500 více než král hazardu. “Podařilo se mi vyhrát, nesmírně si toho vážím. Byla to férová a čístá kampaň,” uvedl čerstvý senátor Bazala. “Mám velkou radost, že u nás ve Zlínském kraji máme z pěti obvodů čtyři senátory,” dodala 1. místopředsedkyně a senátorka Šárka Jelínková.

Svůj mandát obhájila na Přerovsku také zkušená senátorka Jitka Seitlová, když ve druhém kole obdržela o 2 000 hlasů více než její soupeř z hnutí ANO. “Při nižší účasti se mi podařilo dosáhnout krásného výsledku,” komentovala po konci Seitlová, jež poděkovala všem voličům a také dobrovolníkům, kteří ji pomohli s kampaní.

Posledním úspěšným kandidátem KDU-ČSL se stal Josef Klement ze Žďáru nad Sázovou, který porazil ve druhém kole místopředsedu ČSSD Michala Šmardu o 3 500 hlasů. "Dostal jsem o něco více hlasů než v prvním kole, ačkoliv ta účast byla poloviční. Děkuji všem, kteří mi dali svůj hlas, pokusím se je nezklamat,” vzkázal Klement s tím, že kampaň byla férová a Šmarda nebyl rozhodně snadným soupeřem.

Lidovci také podpořili kandidáty, kteří uspěli ve druhém kole a zasednou tak v lavicích horní komory na dalších šest let. Jsou jimi Tomáš Třetina (Znojemsko), Jan Grulich (Rychnov nad Kněžnou), Václav Láska (Praha 8) a Lumír Aschenbrenner (Plzeň-město).

Těsné výsledky

V součtu pouhých 72 hlasů rozhodlo o tom, že se do Senátu nedostali Luboš Peterka ze Strakonicka (o 45 hlasů) a Jaroslav Klaška z Vyškovska (27 hlasů). Do posledních chvil byly oba souboje vyrovnané, Luboš Peterka prohrával před sečtením posledních dvou okrsků o pouhých 13 hlasů, nakonec to však nedopadlo.

“Prožíval jsem to velmi osobně. Ještě teď se celý chvěju. Jako pamětník vím, že Petr Pithart vyhrál kdysi o pár hlasů, bohužel se toto štěstí nyní přiklonilo k našim soupeřům. Obhajovali jsme šest mandátů, nakonec jsme získali pouze tři mandáty. Ale je to úspěch, protože to bylo tentokrát velmi těžké. Díky všem kandidátům a lidem, kteří jim pomáhali v kampaních,” ohodnotil výsledek předseda senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí Petr Šilar.

“Dělali jsme, co jsme mohli, bohužel to ve druhém kolem nevyšlo. Díky voličům, mému týmu i dobrovolníkům, kteří mi pomáhali s kampaní, bylo to skvělé. Uvidíme, co přinesou dny příští, určitě jsme neřekli poslední slovo,” řekl na závěr s úsměvem Jaroslav Klaška.

