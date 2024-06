Jurečka (KDU-ČSL): Zjednodušujeme posuzování žadatelů o osvojení nebo pěstounskou péči

reklama

Děti si zaslouží ochranu, lásku a péči. Mnohým z nich ji dávají jejich rodiče plnými hrstmi, ale jiné neměly v životě tolik štěstí. O to více si přeji, aby každé dítě nakonec našlo svůj domov, kde mu otevřou nejen náruč, ale i svá srdce.

Právě to dělají mnohé náhradní rodiny. Je to obdivuhodné a chtěl bych jim za to moc poděkovat v rámci dne, kterému se i na jejich počest říká bábovkový, protože právě bábovka se stala symbolem poděkování a je pro mnoho z nás připomínkou domova. Jeho vůně, bezpečí a díky ní se nám vybaví mnoho příjemných vzpomínek.

Navíc se nám povedlo prosadit novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která pomůže s větší podporou náhradní rodinné péče. Cílem je výrazně urychlit a zefektivnit celý systém a mimo jiné taky zvyšujeme příspěvky pro subjekty, které s náhradními rodinami pracují a zajišťují jim pomoc a podporu.

Když to rozvedu více, tak zjednodušujeme posuzování žadatelů o osvojení nebo pěstounskou péči. Tento proces by se měl zkrátit na průměrně šest až devět měsíců (dle typu náhradní rodinné péče), a to zejména díky umožnění absolvovat přípravy k přijetí dítěte do rodiny a psychologické posouzení i v jiném kraji

Dojde také k úpravě postupů řízení a sjednocení kritérií pro posouzení žadatelů. Součástí novely je i jasné definování požadavků na posuzující psychology. Tyto změny jdou v souladu s odbornými analýzami a mají za cíl řešit problémy s čekacími lhůtami a nesourodostí v jednotlivých krajích.

