KDU-ČSL: Mladí lidovci se chtějí více zapojit do veřejného života

Téměř stovka delegátů si při něm zvolila nové vedení, absolvovala seminář o Bezpečnosti v EU a vyslechla slova podpory od zahraničních hostů i významných osobností. Do budoucna plánují být více vidět a zapojit se do veřejného života.

„Sjezd jsme poprvé zorganizovali dvoudenní, chtěli jsme totiž dát delegátům prostor i k vyjádření jejich názoru na aktuální politickou situaci, návrhům řešení, a také k diskuzi o budoucím směřováním spolku, na což při běžných volebních sjezdech nebývá čas,“ vysvětluje znovuzvolený předseda Mladých lidovců Filip Chvátal a jako zajímavost uvádí, že na začátku sjezdu všichni minutou ticha uctili památku obětí komunismu.

„Program byl opravdu nabitý. Absolvovali jsme například i seminář o bezpečnosti v EU s europoslancem Tomášem Zdechovským a získali tak větší povědomí o připravovaném návrhu Dublinu IV,“ komentuje program Radovan Gaudyn, který se stal 1. místopředsedou strany. Podobné vzdělávací bloky jsou ale na mladolidoveckých akcích tradicí, protože jedním z cílů spolku je vzdělávání členů tak, aby se dokázali orientovat v politice a aktuálním dění.

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová KDU-ČSL

Mladé lidovce pozdravil Pavel Bělobrádek, Marian Jurečka, Jan Bartošek, senátoři Lumír Kantor, Patrik Kunčar i Jitka Seitlová a další čelní představitelé strany. Největší ohlas však vyvolal Pavel Fischer, kterého velká část mladých lidovců podporovala během 1. kola prezidentských voleb. „Pan Fischer vystihl, že dnešní politici přestávají vnímat svou práci jako službu druhým a často se pak stávají sebestřednými. A to chceme jako mladí změnit, proto se hodně z nás zapojí v podzimních komunálních volbách - ať už přímo vlastní kandidaturou nebo pomocí v kampani,“říká nově zvolená místopředsedkyně pro zahraniční vztahy Markéta Filipová a vyzdvihuje, že se sjezdu zúčastnili i zástupci rakouské Junge ÖVP či slovenské KDMS.

Do vedení spolku byl dále zvolen Josef Pavlík jako místopředseda pro projekty a teprve 18letá Helena Martinková, která se bude starat o členskou základnu. „Oproti loňsku jsme tak genderově více vyvážení,“ glosuje Martinková fakt, že se loni podařilo do předsednictva navolit jen samé muže, ačkoliv mladých lidovkyň je ve spolku i bez kvót zhruba 40 % a nebojí se kandidovat.

Mladí lidovci jsou celorepublikovým spolkem s téměř 400 členy různých zájmů a profesí od 15 do 35 let. Spojuje je zájem o politiku a kuráž měnit ji k lepšímu. Nechtějí totiž jen kritizovat, chtějí spoluvytvářet naši společnost a vnášet do politiky férovost a čestnost. Směřují k demokracii založené na křesťanských hodnotách.