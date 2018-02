KDU-ČSL: Úvahy o czexitu jsou hazardem s budoucností země

„Zajímalo nás, jak se TOP9 dívá na situaci před druhým kolem před sestavováním vlády, zda jsou pozice stejné nebo se něco změnilo. Pro nás je důležité tuto debatu vést, protože si myslím, že příliš intenzivní diskuse mezi sněmovními stranami o budoucí vládě neprobíhají. Respektive vítěz voleb je nevede příliš intenzivně; ve srovnání se situací před čtyřmi lety u nás nebo nyní v Německu,“ řekl Marian Jurečka, první místopředseda KDU-ČSL.

KDU-ČSL má i před druhým kolem jednání o podobě vlády stejnou podmínku, a to tu, že nebude součástí vlády, ve které je trestně stíhaný člověk.

„Jsme připraveni jednat, kdyby tato podmínka ze strany Hnutí ANO neplatila. Jsme konstruktivní politickou stranou a nejsme zaťatí, že bychom se nechtěli bavit, naopak, jsme připraveni k debatám. Otázka je, zda vítěz voleb má vůli jednat nebo zda už je vytyčen vládní půdorys tří stran – Hnutí ANO s SPD a komunisty,“ dodal Marian Jurečka.

Zástupci KDU-ČSL a TOP09 jednali také o spolupráci v oblasti komunálních a senátních voleb tak, aby horní komora parlamentu zůstala pojistkou demokracie i po podzimních volbách.

„Dovedeme si představit, že spojíme síly při předkládání poslaneckých iniciativ některých zákonů. Je zde snaha o spolupráci nejenom směrem k podzimu, to znamená komunální a senátní volby, ale i směrem například k některým legislativním iniciativám,“ doplnil Jan Bartošek, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL.

Zároveň odmítl, že by zde opět vznikala obdoba podzimního Demokratického bloku.

„Určitě nemluvíme o Demokratickém bloku, ten vznikl pouze pro případ ustavení sněmovny a jejich orgánů. Nynější spolupráce by měla podobu průniků na úrovni odborníků a případných legislativních změn,“ vysvětlil Jan Bartošek.

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová KDU-ČSL

KDU-ČSL se pomalu seznamuje s internetovými Parlamentními listy.

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle Mariana Jurečky stojí Česká republika maličký krůček od sestavení stabilní většinové koaliční vlády, ale vše stojí na jedné osobě.

„Tři měsíce od voleb se zde najednou rozeběhne diskuse o zákonu o referendu. Česká republika potřebuje řešit důležitější problémy – změny ve školství, udržení růstu ekonomiky, investiční pobídky. Stejně bude potřeba hledat podporu napříč sněmovnou v těchto tématech. O tom jsme připraveni jednat a hledat shody. Mám dojem, že tady se jenom vypouští balonky, místo toho, aby se vážně začalo jednat o vládě, ale i vážně pracovat. Čas nemilosrdně utíká,“ řekl Marian Jurečka.

Uvedl také, že aktuální postoj prezidenta Miloše Zemana, který od premiéra nebude žádat 101 podpisů poslanců, kteří podpoří jeho vládu.

„Rozhodnutí Miloše Zemana je další překvapení, všichni si vzpomínáme na jeho lednová slova, že po Andreji Babišovi bude pro druhý pokus chtít garanci 101 podpisů. Nepřímo tím řekl, že on jako klíčová ústavní osoba, jako prezident republiky rezignuje na to, aby tu pro příští čtyři roky byla většinová koaliční vláda, která by měla více než 101 hlasů v poslanecké sněmovně. Bohužel,“ konstatoval Marian Jurečka.

„Předpokládám a doufám, že prezident bude s námi souhlasit v tom, že stabilita je klíčová a jediným klíčem ke stabilitě je většinová vláda,“ dodal Jan Bartošek.

První místopředseda také zmínil nebezpečí „koketování“ s tzv. czexitem.

„Je to velké téma ohrožení naší prosperity, hospodářského růstu a zaměstnanosti. Pokud vládní strana veřejně koketuje s SPD a komunisty o referendu, mluví se najednou o czexitu. Je to velké ohrožení investorů, kteří sem do České republiky přišli. Někteří se už začínají ptát, jak je to myšleno vážně a minimálně to může znamenat, že ti, co uvažovali o rozšíření svých investic, které už tady v České republice mají, mohou být v této oblasti zdrženliví. Dále jsou zde reálné dopady na vědu a výzkum. Na první pohled si to možná nikdo nedává do souvislosti, ale pro budoucnost občanů, toho, aby se nám dařilo, jsou to velice zásadní otázky, nemluvě o rozměru ohrožení demokracie,“ uvedl Marian Jurečka.

Psali jsme: Zdechovský (KDU-ČSL): Údajná povinnost přijímat klimatické uprchlíky je od A do Z vymyšlená poplašná zpráva Svoboda (KDU-ČSL): My své sliby plníme. Evropský parlament hlasuje o zrušení střídání času Bartošek (KDU-ČSL): Budeme iniciovat odvolání Tomia Okamury z funkce místopředsedy Sněmovny Berwid-Buquoy (KDU-ČSL): „Sametová revoluce“ roku 1968 kontra „thermidor“

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV