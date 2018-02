Šojdrová (KDU-ČSL): Místopředseda Evropského parlamentu nesmí hrubě urážet lidskou důstojnost

Stalo se tak poté, co Ryszard Czarnecki označil v polských mediích mou kolegyni z EPP , europoslankyni Rózu Thun – Hohenstein, za „szmalcownika“. To je polský výraz po člověka, který za nacistické okupace vydíral skrývající se Židy a poté, co je obral o všechny peníze a cennosti, je udal okupantům. Polský odboj trestal tyto zrádce smrtí. Poslankyně si takovouto hrubou urážku vysloužila od Czarneckého za to, že v reportáži pro francouzsko-německou televizi ARTE zcela legitimně kritizovala poměry ve své zemi pod taktovkou vládní PiS.

Místopředseda Czarnecki byl odvolán na návrh několika frakcí. Jednalo se tedy nikoli o disciplinární potrestání, ale o politické rozhodnutí zbavit funkce člověka, který by neměl reprezentovat EP jako instituci. Jeho námitky, že se jedná o porušení svobody slova, poslanci odmítli. Nikdo mu nebráníl vyjadřovat osobní názor. Podle jednacího řádu EP, mandátu poslance zbavit nelze, ale politické funkce v rámci instituce ano, pokud se jeho chování s touto funkcí neslučuje. Hlasovala jsem pro jeho odvolání a jsem tentokrát na rozhodnutí Evropského parlamentu hrdá. Stále ještě existuje společná vůle chránit lidskou důstojnost.

Neříkám, že by si Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR měla vzít příklad, to bych si nedovolila. Jen bych si moc přála, aby se tam našla většina, která odmítne diktaturu populismu a napraví chybu, která se stala zvolením pana Okamury místopředsedou Poslanecké sněmovny.

Ing. Michaela Šojdrová KDU-ČSL



