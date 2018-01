KDU-ČSL: Návštěva místopředsedy Jana Bartoška na sjezdu CSU v Norimberku

CSU je strana silně spjatá s bavorskou identitou a po desetiletí zvyklá aspirovat na nadpoloviční většinu. V podzimních volbách do Spolkového sněmu však CSU získala „pouhých“ 38,8 % hlasů. Ve straně se tak znovu otevřela otázka jejího dalšího směřování, která se nyní začíná promítat i do stranických personálií. Předseda CSU, Horst Seehofer (68), se proto po dlouhých vnitrostranických debatách a tlacích rozhodl pro kompromisní řešení: zůstane nadále předsedou strany, v prvním čtvrtletí roku 2018 ale odstoupí z funkce bavorského ministerského předsedy. V této funkci ho nahradí stranický kolega a současný bavorský ministr financí Markus Söder (50), který zároveň povede CSU jako lídr kandidátky do klíčových zemských voleb v říjnu 2018. Ve znamení této nové etapy, kdy stranu povedou hned dvě silné osobnosti, se nesl i celý sjezd, který Seehofera ziskem necelých 84 % potvrdil ve funkci předsedy a jednohlasně zvolil Södera jako lídra budoucí kandidátky. Při společném setkání s M. Söderem mu J. Bartošek jako novému lídrovi CSU popřál mnoho úspěchů.

Kromě toho sjezd poskytl příležitost k řadě inspirativních setkání s cílem upevnit a posílit dosavadní spolupráci obou stran. Stěžejními tématy jsou v této souvislosti z pohledu KDU-ČSL bezpečnost, e-Government, věda, výzkum a inovace, průmysl 4.0 či například digitalizace, v níž je právě Bavorsko celoněmeckým lídrem. Už nyní existuje celá řada společných projektů, kde můžeme spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti. Právě proto se KDU-ČSL v minulém volebním období prostřednictvím bývalého místopředsedy Sněmovny Jana Bartoška stala garantem meziparlamentní spolupráce s Bavorským zemským sněmem, kde vazbu zaštiťuje prezidentka zemského sněmu a dosavadní místopředsedkyně CSU Barbara Stamm. Toto partnerství považuje KDU-ČSL pro budoucnost naší země za velmi důležité a chce být i nadále jeho hnacím motorem. Vzhledem k povolební situaci v ČR bylo tedy logicky předmětem společného setkání s B. Stamm i pokračování této úzké spolupráce. Jan Bartošek se při příležitosti sjezdu setkal také s německou kancléřkou Angelou Merkel, kterou nyní čeká v Berlíně složité jednání o vzniku nové velké koalice se sociální demokracií.

Ing. Jan Bartošek KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: KDU-ČSL: Premiér by neměl svými rozhodnutími znejisťovat občany země Zdechovský (KDU-ČSL): OLAF vydání zprávy a závěrů vyšetřování europoslancům neodmítl Daniel Herman: Volím Drahoše. Žádní Sudeťáci neexistují. Německo se s minulostí vyrovnalo, Rusko ne Svoboda (KDU-ČSL): Snad si v osmičkovém roce vzpomeneme, že republika = res publica = věc veřejná

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV