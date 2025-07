Citlivé info o synovi Danuše Nerudové. Smí se to? Rozhořel se boj

Filip Neruda, syn europoslankyně Danuše Nerudové, aktivně komentuje politiku na sociálních sítích a rád používá ostrá vyjádření. Nedávno si stěžoval, že ho Jana Maláčová, předsedkyně Sociální demokracie, na sociální síti zablokovala poté, co ji kritizoval za to, že její strana dělá komunistům užitečné idioty. Na síti X to okomentoval slovy „Neunesla to“.

Jeho příspěvek však vyvolal vlnu reakcí. Diskutující poukázali na to, že jeho matka Danuše Nerudová dělá totéž – blokuje uživatele, jejichž komentáře se jí nelíbí nebo je považuje za „závadné“.

„Filip Neruda – influencer bez maturity, zato s velkým egem,“ napsala na svém facebookovém profilu Petra Rédová, zastupitelka Jihomoravského kraje a kandidátka hnutí Stačilo! v letošních parlamentních volbách.

Dále uvedla, že syn Danuše Nerudové se opět předvádí jako hrdina sociálních sítí. „Vysmívá se Janě Maláčové za to, že ho zablokovala, a rozdává morální lekce, jako by měl patent na pravdu. Když mu ale lidé připomenou, že jeho vlastní matka maže kritické komentáře, jak na běžícím pásu, Filip najednou zaleze. A co je největší ironie? Loni propadl. Neudělal ani reparát. Letos proto nematuroval se svými spolužáky. Ani peníze a známosti mu nepomohly. Přesto se s naprostou samozřejmostí cpe do veřejného prostoru, mentoruje a moralizuje. Takhle má vypadat ‚mladá elita‘? Zkoušky nezvládl ani na dostatečnou, zato z arogance má vyznamenání!?“ soudí Rédová.

Moje máma do politiky děti a rodiny svých soupeřů nikdy netahala

Neruda se však ohradil: „Nikdy by mě nenapadlo, že někdo v politice zajde tak daleko, že se rozhodne řešit školní prospěch studenta gymnázia.“

Připustil, že loni jeden předmět „nezvládl“, prý se však poučil a změnil přístup. „Teď mě čeká maturita a vybírám si obor na vysokou školu,“ ujistil své sledující.

Dále si stěžuje na „cynismus některých politiků“. A dodává: „Jsem hrdý, že moje máma do politiky děti a rodiny svých soupeřů nikdy netahala. Tolik pár vět k více než rok staré věci, kterou šíří máma mého spolužáka na sítích.“

Reagovala také jeho matka Danuše Nerudová a europoslankyně za STAN: „V politice si musíte zvyknout na všechno. Co se mi však naprosto hnusí, aby někdo vtahoval do kampaně děti svých oponentů a útočil na ně. Naše děti nemohou za naše názory, postoje ani politické spory. Dnes se takový necitlivý případ dotýká i mého syna Filipa. Kandidátka hnutí Stačilo! Rédová zneužila pro svůj nechutný post na sociální síti informaci, kterou se dozvěděla jako matka Filipova spolužáka z gymnázia. Každá máma ví, jak vás bolí, když se vašim dětem něco nepodaří. Vinu hledáte v sobě. Ptáte se sami sebe, jestli svou prací i veřejnou rolí svému dítěti neškodíte. Řešíte sami v sobě, co jste pro ně měli udělat jinak. O to více jsem ráda, že se Filip ze své chyby poučil a situaci zvládl. V letošním školním roce úspěšně a bez obtíží prošel do maturitního ročníku. V dalším školním roce ho čeká zkouška dospělosti a i přijímací zkoušky na vysněnou vysokou školu. Tu největší zkoušku dospělosti skládá už několik let. Každý den. Jen proto, že je syn Danuše Nerudové. Pod tlakem, ve veřejném prostoru a teď i bohužel jako nástroj politického boje. Jsem ráda, že to zvládá s klidem a sílou, která by mohla být inspirací i mnoha dospělým.“

Dále uvádí, že paní Rédové přeje, aby její děti nikdy nenarazily na někoho, jako je ona sama, „která se očividně neštítí ničeho“. „O to vážnější, že snad pracuje jako zdravotní sestra a má tak každý den přístup k daleko citlivějším údajům a situacím. A chci jasně říct, že nikdy nedovolím, aby si něco podobného kdokoliv z hnutí STAČILO dovolil vůči vám,“ napsala europoslankyně.

Její vzkaz nezůstal bez odpovědi. Rédová veřejně sdělila: „Považuji za důležité zdůraznit, že zmínku o synovi paní Danuše Nerudové jsem ve svém příspěvku neuvedla bezdůvodně. Její syn se v minulosti opakovaně a veřejně vyjadřoval na adresu politických oponentů, a to vulgárně, arogantně a s výsměchem. V mém případě šlo dokonce o šíření lživých informací, kdy o mně psal, že jsem ‚falešná zdravotní sestra‘. Pokud se někdo rozhodne aktivně vstupovat do veřejného prostoru a útočit na druhé, musí počítat s tím, že ponese za svá slova odpovědnost.“

Zaráží ji prý, že paní Nerudová nyní apeluje na ochranu soukromí a rodiny, přestože právě ona sama opakovaně zapojuje svého syna do své politické prezentace. „V minulosti jsme jej vídali po jejím boku při kampaních, rozhovorech i společných veřejných vystoupeních. Není možné si tedy vybírat, kdy má být rodina ‚soukromá‘ a kdy se hodí k politickému obrazu,“ soudí Redová.

Dále napsala: „Navíc jsem já sama a moje rodina v minulosti čelila útokům, výsměchu i mediálním manipulacím, včetně šikany mých dětí na základě nepravdivých informací šířených některými novináři i politiky. Nikdo tehdy neapeloval na slušnost či ochranu mé rodiny. Nechápu tedy, proč bych já nyní měla držet jiný metr u veřejně známé osobnosti, jejíž syn se do politických debat zapojuje velmi nevybíravě.“

Nejednalo se prý o žádný osobní útok na dítě, ale o reflexi veřejně známého chování mladého muže, který už dávno není dítětem, nýbrž dospělým, za jehož veřejné projevy by měla být zodpovědnost nesena stejně jako u kohokoli jiného. „Shrnu to jednoduše: každá akce vyvolává reakci. A pokud chceme opravdu diskutovat o ochraně rodin v politice, pojďme to dělat férově, ne jen tehdy, kdy se to hodí,“ uvedla Rédová.

Samozvaný morální maják není pilným studentem

K slovní přestřelce na sociálních sítích se vyjádřil také Luboš Zálom, místopředseda strany Svobodných: „Paní Danuše Nerudová se zlobí, že komoušská kandidátka poznamenala, že mladý Neruda, který je na sociálních sítích samozvaným morálním majákem a stejně tak samozvaným odborníkem na ožehavé společensko-politické otázky, je ne zrovna pilným studentem. Jenomže on si ovšem mladý Neruda sám zvolil, že bude nástrojem nebo součástí politické kampaně. Jeho tweety, v nichž se sebevědomí autora vyrovná snad jen míře jeho tuposti a ignorance, nelze neoddělit od politické kariéry povedené matinky. A pokud chce být součástí politické kampaně, nemá smysl plakat, že tu a tam, třeba pokud vyplyne na světlo, že je repetentem, je součástí nejen aktivní, ale i pasivní. Bohužel paní Nerudová si mě jako mnoho politiků blokuje, takže jí na její idiotský a falešně emotivní výlev nemohu reagovat přímo. Ostatně stejně tak si mě blokuje její nepodařený synáček.“

