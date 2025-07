Mašek (ANO): Nejsme továrna na smrt

Jsem lékař a bývalý záchranář. Celý život zachraňuji lidi. Moc dobře vím, co znamená bojovat o lidský život. A proto říkám naprosto jasně: To, co teď předvádí hnutí STAN s návrhem legalizace eutanazie, je pro mě absolutně nepřijatelné.

Ne diskuze o eutanazii, ta je legitimní, ale plakáty s tímto tématem jako jeden z hlavních bodů volebního programu? To fakt ne! Když si STAN do programu napíše, že chce legalizovat eutanazii, tak tím překračuje čáru, kterou by si žádná demokratická, humánní společnost nikdy neměla dovolit překročit. A jestli to někdo považuje za „moderní“ politiku, tak ať si to říká klidně doma u vína, ale ať s tím neleze do zákonů.

A teď to přijde: Podle jejich stínové ministryně zdravotnictví Michaely Šebelové by se to zpočátku týkalo jen dospělých. Jenže pozor – její slova dál citují naprosto natvrdo: „Teprve až bychom si to vyzkoušeli v praxi, začala bych uvažovat o mladších pacientech.“ Vyzkoušeli v praxi?! Co to je?! TO je opravdu součást volebního programu STAN? A kde přesně skončí tenhle „testovací provoz“?

Co bude dál – eutanazie na základě depresí, chudoby nebo vyhoření? A ten nápad, že by se eutanazie měla týkat čtrnáctiletých dětí?! Dítě ve čtrnácti ještě nemůže ani legálně pít pivo, nemůže se účastnit voleb, ale STAN už by mu dal možnost „dobrovolně“ zemřít?!

V jakém světě to žijeme? Kde jsou ty hranice, které už prostě nelze překročit? Eutanazie v jasně definovaných případech si zaslouží odbornou diskuzi, ale ne slogany na předvolebních plakátech. STAN a spol. by si měli zatraceně rozmyslet, kam tuhle společnost vedou.

Nejsme továrna na smrt. Jsme tady od toho, abychom život chránili. A kdo to nechápe, nemá v politice co pohledávat!

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



