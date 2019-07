KDU-ČSL: Vyjádření europoslanců ke zvolení Ursuly von der Leyenové

19.07.2019 12:18

Evropský parlament v úterý v tajné volbě zvolil 383 hlasy Ursulu von der Leyenovou budoucí předsedkyní Evropské komise. Jde o vůbec první ženu v čele této instituce. Nově zvolená předsedkyně Evropské komise by měla nastoupit do úřadu 1. listopadu 2019 na dobu pěti let.