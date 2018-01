Kalousek (TOP 09): Hlasujme o vydání nebo nevydání poslanců co nejdříve, jde o naši věrohodnost

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vážené dámy, vážení pánové, prosím, abyste zvážili jednu věc. A je to samozřejmě na vaší úvaze. Máme tady několik návrhů, kam pevně zařadíme bod vydání nebo nevydání našich dvou kolegů k trestnímu stíhání. Buď, když to zestručním, to bude dneska, nebo to bude v pátek. Vzhledem k tomu, že se ta věc protahovala dva měsíce, tak se zdá, že by to mohlo být úplně jedno, jestli to bude ve středu, nebo v pátek. Přesto prosím o úvahu, že to úplně jedno není. Kromě toho, že máme jednat zcela bezodkladně o těchto věcech, tak když sledujeme mediální výstupy z toho, co se teď děje ve Sněmovně, může jít také částečně o naši věrohodnost.

Chci věřit, že nešťastnou shodou okolností zazněly ve veřejném prostoru dvě informace, které řekl pan předseda Faltýnek. Obě jsou pravdivé. Ve čtvrtek budeme jednat s SPD a v pátek chceme hlasovat o vydání. Nechceme ve středu, chceme v pátek. A ve čtvrtek budeme jednat s SPD. Prostě ty informace se spojily. Já si nemyslím, že to tak je. Chci věřit, že tomu tak není. Ale pokud si dnes odhlasujeme pátek, tak kolegové z SPD - prosím o úvahu, že to možné podezření některých škarohlídů - já si nařídím, že k nim nebudu patřit - ale že to možné podezření některých škarohlídů, že budete celý čtvrtek licitovat o cenu za nevydání, to prostě neodstraníte. Jediný způsob, jak tomu předejít, je hlasovat ještě dnes. Děkuji.

