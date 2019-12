Kalousek (TOP 09): Já tuhle argumentaci prostě nemohu přijmout

Děkuji. Ve smyslu jednacího řádu reaguji na vystoupení pana ministra faktickou poznámkou. Pane ministře, vy si stěžujete, že jsem tady nekorektně argumentoval čísly, ale to, prosím pěkně, jsou vaše čísla. To jsou čísla vlády, která předložila Poslanecké sněmovně. A co je nekorektního na tom, že jsem je citoval? A prostě je fakt, a to ničím neomluvíte, že mezi lety 2020 až 2021 má dojít podle vládních čísel k poklesu na Ministerstvu kultury o půl miliardy. Pro to jste hlasoval, proti tomu já jsem protestoval a nemohu jako poslanec přijmout argumentaci: Tím se vůbec nezabývejte, ve skutečnosti to bude jinak! No tak, proč nám to sem předkládáte? To je prostě dokument, který máme brát vážně, to je vládní dokument, tak mám-li ho brát vážně, musím vzít na vědomí, že počítáte s půlmiliardovým poklesem na Ministerstvu kultury. Nemám-li ho brát vážně, co si vůbec dovolujete nám ho sem předkládat a chtít, abychom ho brali na vědomí? Mezi tím není žádná jiná souvislost! Takže já tuhle argumentaci prostě nemohu přijmout.

Co slyším rád, je, že se s tím číslem nechcete smířit, že jste připraven tu chybu napravit a tady můžete se spoléhat na naši podporu, protože my se nechceme smířit, na rozdíl od vás, s půlmiliardovým poklesem na Ministerstvu kultury. Takže pokud chcete ty peníze mít vyšší, tak my vás v tom rádi budeme podporovat. Ale nezamlouvejte to, že jste pro to nezvedl ruku. Zvedl! A ten dokument je vážný, protože je to vážný dokument.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



