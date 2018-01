Kalousek (TOP 09): Ministře Pelikáne, zkuste být aspoň na chvilku muž

Jenom velmi stručně. Já to zkusím ještě jednou. Mé předchozí vystoupení nebylo žádné řečnické šťouchnutí. Mé předchozí vystoupení upozorňovalo na vážnost chvíle. Předseda vlády řekl, že žijeme v zemi - a řekl to deseti milionům lidí, kteří jsou ujišťováni, že máme rovnost před zákonem. Předseda vlády řekl, že žijeme v zemi, kde je možné objednat si trestní stíhání a dostat někoho do vězení.

Pane ministře Pelikáne, opravdu na to nebudete reagovat? Opravdu tady budete sedět jako zbabělec, nebo abych byl slušný, jako oportunista? A budete mlčet? A opravdu si myslíte, že touhle větou svého předsedy vlády se promlčíte, když hodnotila vaše čtyřleté působení ve funkci ministra spravedlnosti? Pane ministře Pelikáne, zkuste být aspoň na chvilku muž a něco nám k tomu řekněte.

