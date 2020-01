Kalousek (TOP 09): Návrh jistě přátelský je, ale především vůči úředníkům Finanční správy

Vážené dámy, vážení pánové,

nechci zdržovat tím, že bych tady opakoval argumenty, které tady padly, ať již od paní poslankyně Kovářové či od pana poslance Ferjenčíka. Pouze si povzdechnu, že je velká škoda, že nemůžeme říct, že tenhle návrh zlepšuje podnikatelské prostředí. Kdyby nebylo těch několika min, které tam byly vloženy, ať už co se týče úroků nebo snížení toleranční doby, ale především prodloužení doby na vratku DPH, tak bychom teď mohli jako opoziční poslanci říci, děkujeme, ten návrh skutečně je přátelský a zlepšuje podnikatelské prostředí.

Takhle musíme bohužel říct, ten návrh zajisté přátelský je, ale přátelský je především vůči úředníkům Finanční správy a pro jednorázové vylepšení státního rozpočtu. Jinak celková bilance podnikatelského prostředí je minus. Zcela jistě tím nejnepřijatelnějším bodem tohoto návrhu je ono prodloužení vratky daně z přidané hodnoty na 45 dní, které samozřejmě jinak dopadne na malé a střední podnikatele a jinak dopadne na velké, kapitálově silné korporace, takže opět přispěje k otevírání nůžek v podmínkách mezi malými a velkými.

Ministerstvo financí se na rozpočtovém výboru obhajobě tohoto návrhu věnovalo mimořádně pečlivě na několika stranách. Bohužel musím říct, že všechny tyto argumenty jsou liché. Nechci zdržovat jejich podrobným vyvracením. Odkazuji na odbornou literaturu, která už v této věci vychází a která vyvrací velmi přesvědčivě všechny zástupné argumenty Ministerstva financí. Řeknu jenom ten hlavní. Chceme-li vyplácet zálohy a vyhovět nálezu Ústavního soudu, musíme mít vyhledávací činnost o 50 % delší, to znamená nikoli 30, ale 45 dní, abychom to mohli odpovědně zvážit. Nicméně v návrhu zákona samém je popsáno a zákon to předpokládá, že zálohy budou vypláceny až v rámci kontrolní činnosti, kde žádná lhůta uvedená není. To znamená, že v rámci vyhledávací činnosti se ta částka zálohy nestanovuje. Ta se stanovuje až v rámci kontrolní činnosti. Argument Ministerstva financí je tady zcela lichý.

Není prostě možné, aby v době digitalizace, aby v době, kdy finanční úřad má usnadněnou situaci kontrolním hlášením, elektronickým podáním, aby si zjednodušoval situaci prodloužením doby na vratku o 50 %, tedy o 45 dní. Těch 15 dní bude velmi drahých pro každého živnostníka, pro každého středního podnikatele. Nezaslouží si tento stav, aby s ním stát tímhle způsobem zacházel jenom tím, že to pak paní ministryni lépe vyjde v rozpočtu roku 2021. Že jí to o to hůř vyjde v rozpočtu roku 2022, to už jí vadit nebude, to už budou volby a deficit se bude sčítat až po volbách.

Takže to je jediný, opravdu jediný důvod, zakrývaný mnoha zástupnými a nepravdivými argumenty. Mrzí mě, že to musím říct. Ale je tomu skutečně tak.

Předkládám tedy jediný pozměňovací návrh, o jehož podporu prosím. Samozřejmě podpořím celou řadu i jiných. Předložím ho v podrobné rozpravě. A v poněkud jiné legislativní konstrukci navrhuji totéž, co avizoval už pan poslanec Ferjenčík - zachovat dobu pro vratku na 30 % (správně dní). Je mi úplně jedno, zda projde můj pozměňovací návrh nebo jiný na stejné téma. Pokládám ale za nestydaté vůči podnikatelům, aby tato lhůta byla prodloužena. Pokud tento nebo jiný podobný pozměňovací návrh nebude přijat, je naprosto vyloučené, abych hlasoval pro tento návrh novely daňového řádu, jakkoli je tam spousta důvodů, pro které bych pro něj hlasoval rád. Ale ta mina se 45 dny je nepřekročitelná.

Děkuji za pozornost.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



