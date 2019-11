Kalousek (TOP 09): Není tady sebemenší rozpočtová souvztažnost

Děkuji za slovo. Neříkám to rád, ale po panu ministrovi kultury i pan ministr vnitra prezentoval totální neznalost rozpočtové problematiky. Ty peníze nemají mašličky, pane ministře vnitra. To není tak, že na ten rodičák se musí ausgerechnet hned vybrat tedy z alkoholu, z hazardu, z lihu a z dalších daní, které v tom daňovém balíčku zvyšujete. Ono to může být na úkor jiných výdajů. Je to prostě otázka vládních rozpočtových priorit, které jsou absolutně volné. A není tady sebemenší rozpočtová souvztažnost. Je tady jednoduchá otázka. Co je pro vás důležitější? Schválení rodičovského příspěvku nebo zvýšení daní. Dostal jste férovou nabídku, už jí po několikáté, abychom všichni hlasovali o rodičovském příspěvku. A vy říkáte: Ne, ne, ne, ne. Teprve, až bude schváleno to zvýšení daní, protože to má spolu souvztažnost.

Nemá. To není ani sociální pojištění, které má souvztažnost s výplaty důchodů, ani zdravotní pojištění, které má souvztažnost s úhradovou vyhláškou. To jsou prostě příjmy státního rozpočtu. Pak je čínská zeď a pak jsou výdaje. A mezitím nejsou žádné mašličky.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



