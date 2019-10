Kalousek (TOP 09): Od napsání na papír k aplikaci je poměrně dlouhá cesta

Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího, pane poslanče Bláho, já samozřejmě vítám, že si tam takhle hezky povídáte a že už jste napsali několik papírů a na ten papír jste napsali mnoho bodů. Ale přiznám se vám, že za svoji praxi jsem takových papírů a takových bodů viděl a četl mnoho a že od napsání na papír k aplikaci je poměrně dlouhá cesta. A vy máte za sebou už šest let vlády. A chcete nám říct, že vy, kteří jste přišli narovnat a zlepšit to podnikatelské prostředí, že po šesti letech jste napsali pár papírů? A to, že je to, co těm podnikatelům přinášíte? Zatímco zvýšení administrativy a zvyšování daní jsou reálné kroky, které uvádíte do společenské praxe. Tak až některé ty body, které jste tady předčítal, se do té praxe uvedou, tak možná vás začnu brát v tom trochu vážně. Ale zatím, jak jsme si přečetli v programovém prohlášení této i minulé vlády, ve které bylo hnutí ANO, že bude zrušena super hrubá mzda, nic takového se nestane, pokud se tedy nerozhodnete přijmout můj pozměňující návrh v této materii, kterou teď projednáváme. Už šest let máte hezky na papíře, jak provedete tu penzijní reformu. Nic takového se nestane, protože vím, kam zatím dospěla ona komise pro spravedlivé důchody a nelze se obávat toho, že by skutečně do konce tohoto volebního období jste něco smysluplného předložili. A takhle je to úplně se vším. Těch šest let jde za vámi, pane poslanče, ne za námi.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministryně Schillerová: V oblasti paying taxes jsme se už několikátý rok za sebou zlepšovali Skopeček (ODS): Daňový balíček, který nejenom že daně nezjednodušuje, ale který daně dále zvyšuje Krutáková (STAN): Jedná se o osvobození remízků Munzar (ODS): Program Výstavba je totálním debaklem a propadákem bytové politiky této vlády

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.