Kalousek (TOP 09): Paradoxem návrhu je skutečnost, že zvýší motivaci zahraničních vlastníků k odlivu dividend ze země

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové. Paní ministryně velmi podrobně zdůvodnila svůj návrh. Udělala to poctivě i na rozpočtovém výboru. Prakticky stejnými slovy, omlouvám se tedy členům rozpočtového výboru, že i ode mě uslyší podruhé reakci na předložený návrh zákona i na slova paní ministryně.

Za prvé chci říci, že není úplně poctivé, když vláda zdůvodňuje svůj návrh především bojem se závislostí. Nezpochybňuji samozřejmě, že na nikotinu, tak na alkoholu, tak na hazardních hrách vzniká závislost, ale kdyby byla skutečně vláda motivována bojem se závislostí, pak by zcela jistě zvýšení daňové zátěže u těchto komodit bylo vyváženo snížením některých jiných daní, zejména odvodů, které se vážou k pracovnímu místu, neboť jistě ani vládě ani Světové zdravotnické organizaci nemůže vadit závislost na práci.

Nicméně na rozpočtovém výboru paní ministryně zcela kategoricky odmítala snížení jednotlivých pozměňujících návrhů, ať už se to týkalo sazby, nebo ať už se týkalo zvýšení odpočtu na poplatníka. Tedy pardon, slevy na poplatníka. Takže je evidentní, že motivem předložení tohoto návrhu není boj se závislostí, ale že to je prostá snaha o zvýšení daňové zátěže občanů a zvýšení příjmů státního rozpočtu, přičemž upozorňuji, že nikdy v minulosti nebyla daňová kvóta tak vysoko, jako je právě v letošním roce. A tento návrh jí samozřejmě posune ještě víc mnohem blíže k číslu čtyři, zatímco by měla klesat k číslu tři.

Je to dobře vidět i na návrhu, který se vrací k roku 2015 se zdaněním hazardních her. Zatímco ty nejnebezpečnější hazardní hry vládní návrh ponechává v sazbě 35 %, ty mnohem méně nebezpečné, u těch méně nebezpečných, daň zvyšuje. Mám tedy opačný názor než paní ministryně. A domnívám se, že návrh rozpočtového výboru, který byl přijat a mění vládní návrh mnohem lépe naplňuje onen motiv boje se závislostí. Paní ministryně v souvislosti s hazardními hrami vzpomíná na analýzy roku 2015. A já si spolu s ní myslím, že jsou skutečně velmi kvalitní. A rád bych jí připomněl, že v materiálech Ministerstva financí z roku 2015 na základě těchto analýz v roce 2015 Ministerstvo financí jednoznačně odmítlo zdaňovat výhry z loterií, z hazardních her. Zdaňování výher označilo jako neefektivní a nespravovatelné.

Takže prosím, paní ministryně, chcete-li se vrátit do roku 2015, pojďme se tam vrátit včetně tohoto stanoviska, které Ministerstvo financí během čtyř let naprosto nepochopitelně přehodnotilo a navrhuje nám zdanění výher. My jsme v zásadě připraveni podpořit jak zvýšení spotřební daně u tabáku, u lihu, tak zvýšení daní z hazardu za předpokladu, že minimálně ve stejném ekvivalentu finančního objemu budou jiné daně, zejména tedy doufám daně z příjmu fyzických osob sníženy. Jinak z naší strany ta podpora nepřipadá v úvahu. A z toho důvodu se domnívám, že by bylo ideální, kdyby si vláda tento návrh vzala, přepracovala ho a v tomto smyslu předložila Poslanecké sněmovně, a proto předložím v první řadě návrh na přepracování.

Pokud nebude přijat, tak... Pardon. Pokud nebude přijat, tak dovolte, abych krátce zdůvodnil dva pozměňující návrhy, ke kterým se přihlásím v podrobné rozpravě. (Krátká odmlka.) Promiňte..., které předložím v podrobné rozpravě. První se týká daně z příjmů fyzických osob. Vláda v tomto volebním období i v minulém volebním období má ve svém programovém prohlášení zrušení superhrubé mzdy. Přičemž cudně zamlčuje, že superhrubá mzda už byla zrušena zákonem platným z roku 2012, s účinností k 1. 1. 2015. Současné vládní strany zrušily zrušení superhrubé mzdy ještě dříve, než tento platný zákon mohl vzejít v účinnost, a tak si tu superhrubou mzdu ponechaly. A navzájem se každý rok ujišťují, že už jí konečně zruší.

Zatím k tomu nedošlo. Mně připadá tento návrh zákona velmi vhodný k tomu, abychom konečně to vládní prohlášení naplnili, a tady tedy vládě vycházím vlídně vstříc a předkládám pozměňující návrh, který ruší superhrubou mzdu a stanovuje devatenáctiprocentní sazbu daně z hrubé mzdy.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Druhý pozměňující návrh se týká zdanění technických rezerv, o kterých paní ministryně již hovořila. Prosím pěkně, netajím se tím, že z celého toho balíku daňových změn, který projednáváme, tohle pokládám za naprosto nejnebezpečnější a nejškodlivější návrh. Není diskutován poprvé. Byla s tím konfrontována řada ministrů v minulosti, ať už z ODS, ze sociální demokracie, z KDU, či z TOP 09. A všichni po diskuzi s odborníky a regulátorem Českou národní bankou, vyhodnotili takový nápad za škodlivý pro českou ekonomiku a nebezpečný. Já si nepamatuji žádný návrh Ministerstva financí v minulosti, ať už tady byly levicové či pravicové vlády, které by cíleně oslabovaly robustnost finančního sektoru v České republice. Prosím pěkně, jsme deset let od lehmanovské krize, a já bych rád připomněl, že Česká republika byla jednou ze čtyř zemí v OECD, kde nemusel daňový poplatník intervenovat ve prospěch stability finančního sektoru. Nemusel, protože jsme měli velmi dobrou kapitálovou přiměřenost bank a velmi robustní rezervy u pojišťoven.

Paní ministryně nebo vláda přichází s návrhem, kdy chce tyto robustní rezervy oslabit tím, že bude zdaněno cokoliv, co bude nad rámec směrnice v solvenci dvě Evropské unie. Prosím pěkně, připomínám, že ta směrnice byla reakcí na finanční krizi. Já jsem patřil k těm, kteří ještě dojednávali a právě proto, aby byly v rámci Evropské unie nějaké minimální rezervy, tak byly tou onou směrnicí stanoveny povinné minimální rezervy. Ale ty minimální ještě neznamenají, že jsou dostatečné. Pochopitelně, že jak Česká národní banka... Je v zájmu jak České národní banky, tak... Nebo Česká národní banka je přesvědčena, že je v zájmu stability finančního sektoru, aby ty rezervy byly mnohem větší. Ale vláda říká - cokoliv budete mít nad toto povinné minimum, my vám zdaníme. To znamená, vláda chce tlačit ty pojišťovny do velmi malých, mnohem menších rezerv, než mají teď a zvyšovat riziko vůči budoucím mimořádným situacím a oslabovat stabilitu finančního sektoru.

Zdůrazňuji, že jsme všichni dvacet let zpátky takový krok odmítli jako riskantní a škodlivý pro českou ekonomiku a žaluji vládu, že předkládá něco, co je riskantního a škodlivého pro českou ekonomiku, byť Česká národní banka zůstává konzistentní ve svém stanovisku a s tímto návrhem nesouhlasí. V připomínkovém řízení regulátor vyjádřil nesouhlas s tímto návrhem. Přesto vláda pro jednorázových 10 mld. vybraných během dvou let chce poškodit českou ekonomiku a stabilitu finančního sektoru, protože po nás potopa.

Paradoxem tohoto návrhu a jeho důsledkem je skutečnost, že také zvýší motivaci zahraničních vlastníků k odlivu dividend ze země. Posloucháte-li někdy pana premiéra - vím, že je to těžké a dá se to složitě vydržet - ale pokud to vydržíte, tak slyšíte velmi často, jak říká, že musíme bojovat proti tomu, aby odtékaly desítky a stovky miliard dividend ze země směrem k zahraničním vlastníkům. Jak to chce v globální tržní ekonomice udělat, nám sice neřekl, ale současně tedy dává návrh, kde přímo zvyšuje tu motivaci, protože nebudou-li ty peníze uznatelné daňově v rezervách, tak si je samozřejmě ten vlastník vezme na dividendě. Máme tady kromě toho, že to poškodí finanční sektor, poškodí českou ekonomiku, tak to ještě zahraniční vlastníky - neboť pojišťovny mají dominantně zahraniční vlastníky - bude motivovat k tomu, aby zvýšili odliv dividend z České republiky.

Proto vás naléhavě prosím, kdyby nic jiného, tak alespoň tento pozměňovací návrh, kde celou tuhle část navrhuji vypustit, podpořte v zájmu české ekonomiky a odmítněte chuť vlády na těch 10 mld., které se po dvou letech už nebudou opakovat. To je skutečně jeden jednorázový příjem, aby si vláda zlepšila bilanci v letech 2021 a 2022 a pak už se to nebude opakovat. To je za to strašlivé poškození finančního sektoru velmi drahá legrace. A neposlouchejte argumenty, že to nastavujeme podle Solvency II. Znovu opakuji, Solvency II stanovuje minimum a to minimum je do té míry málo a riskantní, že to v případě některých pojišťoven může znamenat, že když budou rezervy jenom na Solvency II, tak už je to pomalu na zahájení správního řízení. A ty pojišťovny nutně potřebují vyšší rezervy ve svém vlastním zájmu, v zájmu pojištěnců a také v zájmu české ekonomiky. Ale cokoli nad toto minimum chce vláda zdanit. Používáme-li někdy termín "rozpočtový zločin", tak v tomhle případě je zcela na místě.

K pozměňujícím návrhům se přihlásím v podrobné rozpravě a děkuji za pozornost.

Psali jsme: Ministryně Schillerová: Musíme čelit hrozbě snížení účinku návrhu zákona rozšířením černého trhu Aulická Jírovcová (KSČM): U tohoto příspěvku bohužel dochází k částečnému zneužívání Richterová (Piráti): Platy politiků se také valorizují Ministryně Maláčová: Počty příjemců příspěvku rostou, a to poměrně razantně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV