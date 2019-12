Kalousek (TOP 09): Zajišťovací příkaz bývá často likvidační a náprava už není možná

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte, abych jménem poslanců několika poslaneckých klubů předložil poměrně jednoduchou novelu zákona, jejímž smyslem je změna řízení o vydání zajišťovacího příkazu. V současné době, jak jistě všichni víte, je pravomoc vydat zajišťovací příkaz v rukou správce daně, ať už se jedná o Finanční správu, nebo o Celní správu, nicméně v době nedávné jsme byli svědky toho, kdy obě dvě tyto instituce se vychýlily mimo své zákonné pravomoci a při jednání před soudem se prokázalo, že vydání zajišťovacího příkazu bylo nezákonné.

Náprava, která pak přichází ze strany státu vzhledem k charakteru zajišťovacího příkazu, který bývá velmi často likvidační, už často není úplně možná. Je možné odškodnění, ale není možná náprava a není možné zhojení, protože mezitím dojde k likvidaci podniku a velmi často dojde i k likvidaci existencí řady osob. Bohužel jsme byli svědky zcela konkrétních případů, kdy se to stalo.

Je tedy otázkou, zda bychom neměli toto rozhodování upravit, abychom posílili jeho nestrannost a abychom minimalizovali počet nezákonných rozhodnutí. Z tohoto důvodu je předmětem tohoto návrhu úprava, kdy by místo správce daně o vydání zajišťovacího příkazu rozhodoval správní soud. Prosím o úvahu, že chce-li orgán státní moci, v takovém případě Policie České republiky, provést domovní prohlídku, musí mít souhlas nezávislého soudce. Chce-li orgán Finanční správy nebo Celní správy vyhlásit zajišťovací příkaz v rozsahu, kterým zlikviduje firmu, kterým zlikviduje desetileté úsilí, tak nepotřebuje souhlas vůbec nikoho. Je to čistě na jeho rozhodnutí. A my jsme přesvědčeni na základě té praxe, které jsme byli svědky v minulém čase, že by ta kontrola nezávislým správním soudem byla zcela namístě.

Pokud by soud dospěl (k) názoru, že důvody pro vydání zajišťovacího příkazu jsou dány, rozhodne v dané věci rozsudkem, v opačném případě návrh správce daně zamítne. Vzhledem k tomu, že se v těchto případech musí postupovat rychle, byl by soud povinen rozhodnout do dvou pracovních dnů od doručení návrhu. Nic víc, nic míň, je to velmi jednoduché, je to pouze na vaší úvaze, zda chcete posílit důvěru občanů v nestrannost rozhodování při tak naprosto fatálním kroku jako je zajišťovací příkaz. Já nezpochybňuji jeho potřebu v legislativě daňového řádu, já jsem si vědom toho, že jsou případy, zcela oprávněné, kdy tento institut má být použit, ale měli bychom minimalizovat jeho zneužití a kontrola nezávislým správním soudem je jedním ze způsobů, jak k této snaze přispět. Proto si dovoluji požádat o propuštění tohoto návrhu do druhého čtení, kde jsme připraveni k živé a věcné diskusi, jak s vámi, kolegové, tak samozřejmě se zaměstnanci Ministerstva financí i Finanční správy.

Děkuji za pozornost.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



