Kaňkovský (KDU-ČSL): Ani tato novela situaci na lékařské posudkové službě nevyřeší

Tak ještě jednou dobrý podvečer. Já jsem nechtěl zneužívat pozice zpravodaje, a ještě bych chtěl pár poznámek k této předložené novele.

Jak už jsem zmiňoval, navazuje na určité snahy jednak Ministerstva práce a sociálních věcí z minulého volebního období, které dělalo určité spíš operativní změny, nikoliv legislativní a navazuje také na poslaneckou novelu z minulého volebního období, která byla podaná v roce 2020 kolegou Jiřím Běhounkem a mnou, na které jsme spolupracovali a já to tady říkám, říkám na rovinu, s MPSV a na které jsme tenkrát strávili řadu měsíců.

My jsme viděli v té době, jak kritická je situace na lékařské posudkové službě a že jenom pouze ta operativní řešení nemohou přinést dlouhodobý efekt. Tady souhlasím s kolegyní Šafránkovou, že ani tato novela, kterou dneska předkládáme, nám úplně situaci na lékařské posudkové službě z dlouhodobého hlediska nevyřeší.

Přesto vítám, že Ministerstvo práce a sociálních věcí se inspirovalo tou naší novelou z větší části právě k tomu zřízení toho odborného zdravotnického pracovníka, inspirovalo se a převzalo vlastně z toho sněmovního tisku 1010 z toho minulého volebního období a přidalo k tomu některé další změny.

Přesto bych rád tady podotkl, že právě ty změny, které jsou vedeny k té zlepšené komunikaci mezi klinickými lékaři a lékaři posudkové služby, nebudou možná úplně s nadšením přijímány právě u těch klinických lékařů. Je třeba si uvědomit, že jak lékaři v nemocnicích, tak lékaři praktičtí a lékaři odborní specialisté jsou dneska tak zatíženi administrativou, že každé další povinnosti jsou pro ně už nad rámec toho, co jsou schopni zvládat. Proto tady chci požádat pana ministra, a my samozřejmě vedeme tu diskuzi i v odborných kruzích, abychom v těch dalších opatřeních k tomu, aby lépe fungovala posudková služba, pokračovali.

Mám na mysli opatření, která by vedla k tomu, že bychom zrychlili ten systém už na samotném počátku. Dneska nám chybí vlastně ucelená metodika, jakým způsobem kliničtí lékaři mají vystavovat odborné posouzení k jednotlivým typům žádostí, to znamená k žádosti o invaliditu, žádosti o příspěvek na péči nebo na pořízení zdravotní pomůcky. A kdybychom dokázali jednak legislativně a jednak metodicky připravit postup strukturovaného dokumentu k jednotlivým žádostem, který by byl v elektronické podobě, tak by to výrazným způsobem lékařům v praxi usnadnilo život, zrychlilo by to ten systém. A pokud by náhodou došlo k nějakému nedorozumění nebo potřebě doplnění, opět by ta komunikace mezi klinickými lékaři a lékaři lékařské posudkové služby byla rychlejší.

Takže já bych se velmi přimlouval za to, aby tato novela prošla. Jsem velmi rád, že tady je. Ale neusněme na vavřínech. Je potřeba v rámci toho, abychom tu kritickou situaci, která je dlouhodobá na lékařské posudkové službě, a stačí se podívat na věkový průměr lékařů posudkové služby, abychom dokázali do budoucna zlepšit natolik, aby se neprodlužovaly neúměrně lhůty pro vystavení těch jednotlivých posudků. V těch minulých obdobích to bylo tak, že se to nepřekračovalo o týden, 14 dní, ale někteří žadatelé o invalidní důchod nebo o nějakou pomůcku, případně o příspěvek na péči, čekali tři, čtyři měsíce nad rámec zákonné lhůty. A to do budoucna nesmíme dopustit. Děkuji vám za pozornost. A věřím i v podporu tohoto návrhu zákona.

