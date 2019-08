Kaňkovský (KDU-ČSL): Domácí péče je pro seniory a nemocné mnohem lepší než ta nemocniční

KDU-ČSL podporuje co nejrychlejší projednání petice za záchranu domácí péče v Poslanecké sněmovně. Do dolní komory dnes dorazilo 36 261 podpisů, které sbírala Charita ČR. „Kvalitní domácí péče je pro nás prioritou. Chceme, aby mohli starší nebo nemocní strávit těžké chvíle se svou rodinou, ne někde za plentou v nemocnici,“ upozorňuje první místopředsedkyně lidovců Šárka Jelínková.

K zachování kvalitní domácí péče je ale zapotřebí zajistit pro sektor víc financí. Na to upozorňují od loňského srpna zdravotní sestry svou stávkovou pohotovostí. Zdravotní pojišťovny Charitě ČR, která je největším nestátním poskytovatelem domácí zdravotní péče, proplácejí pouze 60 % nákladů na provedené výkony.



„Celé naše předsednictvo, poslanci i senátoři se k petici připojili. Šířili jsme podpisové archy, kde se dalo. KDU-ČSL upozorňuje na podfinancování dlouhodobě. Proto se nyní za petici postavíme i v Poslanecké sněmovně a budeme prosazovat co nejrychlejší zařazení na program,“ dodala Jelínková s tím, že lituje nejen sester, které musí pracovat v neadekvátních podmínkách. Ale uvědomuje si i velké riziko pro pacienty nebo seniory a jejich rodiny, kterým reálně hrozí, že jednoho dne za nimi sestra domů už nemusí přijít.



Podáním petice petičnímu výboru na konci srpna chce Charita ČR docílit projednání petice na zářijovém zasedání výboru Poslanecké sněmovny. Následně dosáhnout veřejného slyšení, a to co nejdřív, aby rozhodnutí poslanců mohlo ovlivnit už vydání připravované úhradové vyhlášky ministerstva zdravotnictví, která je i podle názoru KDU-ČSL velmi nespravedlivá právě k poskytovatelům domácí péče. „My se v Poslanecké sněmovně za záchranu péče jednoznačně postavíme a rozhodně budeme jednat i se zástupci dalších poslaneckých klubů, aby udělali to samé. Domácí péče je pro seniory a nemocné mnohem lepší než ta nemocniční nebo v lůžkových zařízeních sociálních služeb. Nehledě na to, že je i pro stát levnější,“ komentuje poslanec KDU-ČSL Vít Kaňkovský.



Domácí zdravotní péče se vinou zdravotních pojišťoven nachází v bezvýchodné situaci. Její dlouhodobé podfinancování je již za hranou schopnosti a dobré vůle poskytovatelů ji vůbec provozovat. Jen pro představu - Charita ČR se stará o 37 400 klientů, kteří domácí péči využívají. Bez okamžité změny systému financování domácí péče dojde k jejímu kolapsu a desetitisíce lidí zůstanou bez dostupné zdravotní péče.



Kapacity lůžek v nemocnicích nejsou dostatečné a navíc je zde péče několika násobně dražší. 1 den pacienta v nemocnici stojí pojišťovny 1 800,- Kč, jsou-li doma ve svém prostředí a stará se o ně domácí zdravotní péče, stojí péče pouhých 210,- Kč. „Kde je tedy problém? Zdravotní pojišťovny nevnímají poskytovatele domácí péče jako partnery, se kterými by stálo za to vyjednávat. Pokud nedojde k navýšení úhrad za zdravotní výkony provedené mimo lůžková zdravotní zařízení, dojde ke zbytečně dražšímu poskytování zdravotních služeb. Navíc nebudou moci pacienti zůstávat ve svém domácím prostředí,“ uzavírá Jelínková.

autor: PV