Kaňkovský (KDU-ČSL): Proces výstavby hlubinného úložiště je dlouhodobý a velmi zatěžující

reklama

Dobré dopoledne, vážený pane místopředsedo, vážený pane vicepremiére, milé kolegyně, kolegové.

Jsem rád, že se po řadě měsíců dostává na projednání mnou podané písemné interpelace, kterou jsem podával na pana vicepremiéra a ministra Havlíčka 29. září loňského roku a která se předmětně týká hledání lokalit pro výstavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu a procesu, který je s tím spojen.

Já bych chtěl jenom předeslat, že jsem z kraje Vysočina, který má na svém území jadernou elektrárnu Dukovany, a chtěl bych také na začátek říci, že nejsem odpůrce jaderné energetiky a že si uvědomuji význam jaderné elektrárny Dukovany pro kraj Vysočina a hlavně i pro celou Českou republiku. To bych rád zmínil na úvod.

Pokud se týká hlubinného úložiště a hledání lokalit, tak to je proces, který už tady probíhá celou řadu let, vždycky je tady určité vzepětí, kdy dojde k nějakému kroku, a poté je zase období určitého útlumu, kdy se o této otázce nehovoří. Nicméně je samozřejmě jasné, že jsme povinni i z hlediska evropské legislativy a našich vztahů na mezinárodním poli, hledat nakládání jak s vyhořelým jaderným palivem našich dvou jaderných elektráren, tak také s dlouhodobým nakládáním i s těmi dalšími jadernými odpady, což jsou například odpady ze zdravotnictví a z některých dalších provozů, které vlastně produkují jaderný odpad té nižší kategorie.

Pokud se týká výstavby hlubinného úložiště, tak často slýchám takové argumenty, o co těm uvažovaným lokalitám vlastně jde, když půjde o hlubinné úložiště někde 500 metrů pod zemí, kdy se to vlastně té lokality nebude až tolik týkat, protože celý ten proces toho hlubinného úložiště skutečně bude hluboko pod zemí. Já bych chtěl tento mýtus vyvrátit, protože celý ten proces výstavby, nebo už jenom přípravy a těch průzkumných prací pro hlubinné úložiště je proces dlouhodobý a pro to dané území velmi zatěžující, už od těch průzkumných prací.

A proto se nelze divit tomu, že ty uvažované lokality, donedávna se to týkalo devíti lokalit v České republice, se tomu věnují, protože to zajímá jejich občany a samozřejmě celé to dotčené území, a to se netýká jenom toho malého, několik set metrů, nebo možná několik tisíc metrů širokého území, ale týká se to samozřejmě celého toho regionu, kterého se to dotýká.

MUDr. Vít Kaňkovský KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Já jsem adresoval panu vicepremiérovi Havlíčkovi tu moji interpelaci v návaznosti na některé kroky, které proběhly v minulém roce. Došlo k tomu, že v červnu loňského roku odborný panel SÚRAO vydal doporučení vládě, aby došlo k zúžení těch devíti lokalit na čtyři. Toto proběhlo v červnu loňského roku. A poté vlastně proběhla i diskuze na úrovni těch jednotlivých lokalit. Samozřejmě pro ty lokality, které vypadly, nebo měly šanci na to, že vypadnou vlastně z toho skrutinia, tak to byla velmi radostná zpráva. Mnohem negativnější zpráva to byla pro ty čtyři, kterých se to dále dotýká, a mezi nimi jsou i dvě lokality, které jsou v kraji Vysočina, je to jednak lokalita Hrádek na Jihlavsku a lokalita Horka na rozhraní Třebíčska a Žďárska.

Já jsem panu ministrovi a vicepremiérovi adresoval několik otázek, nicméně tou zásadní - a o té tady bude dnes zřejmě nejdelší diskuze, je záležitost zákona, který by dával šanci obcím zapojit se do toho procesu výběru té finální lokality.

Já tento zákon považuji za naprosto zásadní pro celý ten další proces a to z mnoha důvodů. Ten jeden důvod je, že občané skutečně na kterémkoliv území České republiky mají právo do takto důležité záležitosti hovořit. Teď nemluvím jenom jako občan kraje Vysočina, ale týká se to i těch dalších uvažovaných lokalit.

Tím dalším důvodem je, že to po nás požaduje i Evropská komise. S Českou republikou probíhalo infringementové řízení, které vytýkalo České republice, že takovýto předmětný zákon doposud nemá.

Anketa Věříte léku ivermektin? Ano 60% Ne 7% Nechávám na lékařích 33% hlasovalo: 1181 lidí

Takže já jsem panu vicepremiérovi adresoval otázku, kdy dojde k přijetí tohoto zákona, v jakém časovém horizontu, jak to bude probíhat. Ze strany pana ministra mi potom přišla odpověď, že věcný záměr tohoto zákona bude připraven do konce roku 2020. Musím říci, že pan vicepremiér tento svůj slib splnil, protože v prosinci 2020 skutečně na vládě byl věcný záměr zákona o zapojení obcí do výběru lokality přijat.

Ale bohužel musím říci, že i tento termín považuji za velmi, velmi, špatnou zprávu, protože po tomto zákonu volají obce už možná deset let. Už v roce 2016 byl připraven návrh tohoto zákona a jsme na konci volebního období. A jestliže vláda 21. prosince 2020 přijala teprve věcný záměr tohoto zákona, tak je všem v těchto prostorách, doufám, jasné, že v tomto volebním období už tento zákon přijat nebude.

A co je potřeba říci nad rámce tady tohoto, tak na tom samém zasedání 21. prosince 2020 vláda již skutečně přistoupila k tomu, že zúžila těch devět lokalit pouze na čtyři, to znamená, že došlo k významného procesu v hledání té finální lokality a to navzdory tomu, že připomínky obcí ze všech těch lokalit nebyly zapracovány. A k tomu pak bude směřovat možná ta další část dnešní diskuze a to je, jakým způsobem bylo zdůvodněno to zúžení těch lokalit z devíti na čtyři, jaké procesy tomu předcházely a zda skutečně v tomto procesu byly dodrženy zákony platné v České republice.

Takže já bych v tuto chvíli předal slovo panu ministrovi, panu vicepremiérovi, zda by nám osvětlil svůj postoj k této záležitosti, zda by případně ještě doplnil ty odpovědi, které zazněly v té písemné odpovědi a poté budu rád, když budeme ještě o této záležitosti dále diskutovat.

Děkuji vám za pozornost.

Psali jsme: Kaňkovský (KDU-ČSL): Pro školy je potřeba vybrat ty neinvazivní formy testů Kaňkovský (KDU-ČSL): Došlo k některým úpravám původního návrhu Kaňkovský (KDU-ČSL): Vnitrolesní komunikace jsou ve velmi ubohém stavu Kaňkovský (KDU-ČSL): Podporujeme dobrovolné očkování proti COVID-19 a podpoříme vládní návrh

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.