Kaňkovský (KDU-ČSL): U některých skupin nemocných může společenská stigmatizace pořád být

Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové,

já bych se rád za klub KDU-ČSL vyjádřil k novele zákona o léčivech ve třetím čtení. Na úvod bych chtěl říci, a už jsem to tady zmiňoval jak v prvním, tak ve druhém čtení, že klub KDU-ČSL podporuje zavedení lékového záznamu. To bych řekl jako první stanovisko našeho klubu.

Dneska se tady dlouho diskutovalo a resp. celá diskuse i ve výborech se asi nejvíce zabývala systémem opt out, opt in, tedy zda máme jít cestou předpokládaného souhlasu, tedy systémem opt out, anebo jestli máme jít systémem povinného předběžného vysloveného souhlasu. Diskuse nedospěla úplně do nějakého jednoznačného resumé. Nicméně ministerstvo navrhuje systém opt out, tedy že se předpokládá souhlas pacienta. A pokud pacient bude chtít vyslovit nesouhlas, tak tak může učinit.

Musím říci, že KDU-ČSL dlouhodobě razí tendenci maximální ochrany osobní integrity občanů, to znamená, aby do jeho soukromí bylo co nejméně zasahováno. Chápeme ale, že systém lékového záznamu je z medicínského hlediska natolik důležitý, že tady lze udělat za určitých okolností výjimku. Co by mě ale potěšilo? Kdyby v systému opt out, jak jej navrhuje ministerstvo, byla mnohem jednodušeji propracována možnost pacienta jak procesně, tak technicky vyslovit aktivní nesouhlas. To mi v tom návrhu chybí. A bohužel ani po všech diskusích ve zdravotním výboru nejsem přesvědčen o tom, že to pro pacienta, zvlášť pro seniory, zvlášť pro pacienty zdravotně hendikepované v odlehlých sídlech, že to pro ně bude i lidsky přívětivé. To si myslím, že tomuto návrhu chybí.

Je ale potřeba také vidět, že už jsme tady zažili zavádění některých jiných modalit. A už tady bylo dneska hovořeno o systému IZIP, o elektronické zdravotní knížce, kdy jsme šli tou cestou opt in, to znamená aktivně vysloveného souhlasu se zavedením elektronické knížky, nebo s používáním elektronické zdravotní knížky. A bohužel se ukázalo, že v českém prostředím tento systém příliš nefunguje a dělala se celá řada opatření, mluvil o tom kolega Kasal, jak toho pacienta, občana do toho systému nějakým způsobem dostat. A bohužel přes to přese všechno těch pacientů tam bylo nedostatečné množství.

Pokud tedy má lékový záznam v České republice fungovat, tak potřebujeme, aby byl co nejvíc naplněn pacienty, občany. A za těchto okolností jsme jako klub KDU-ČSL ochotni přistoupit na systém opt out. Ale velmi bych si přál, aby ministerstvo pracovalo ještě na kultivaci aktivně vysloveného nesouhlasu u pacientů, kteří skutečně nechtějí do lékového záznamu z různých důvodů, a těch důvodů je opravdu více, ale prostě mají jasné stanovisko, že nechtějí, aby s jejich lékovým záznamem bylo nakládáno a bylo do něj nahlíženo. Tady si myslím, že to technické a procesní řešení opravdu není na úplně vlídné úrovni směrem k pacientům.

Rád bych ale ještě zmínil jednu skupinu pacientů, nebo resp. rád bych ještě zmínil aktivitu některých pacientských skupin, které z důvodu možné společenské stigmatizace opravdu nechtějí být v tom automatickém předběžném režimu, tedy v režimu opt out. Už jsem tady o tom hovořil ve druhém čtení. Jedná se o pacienty s HIV infekcí a o pacienty s některými psychiatrickými nemocemi, což jsou skupiny pacientů, které mohou být ve společenském klimatu výrazným způsobem stigmatizovány. Hovořili jsme o tom také velmi podrobně na zdravotním výboru. Myslím si, že ohledně pacientů HIV pozitivních jsme si to s panem ministrem vyjasnili, protože jejich léčba probíhá vesměs centrovým způsobem, tudíž tam to riziko, že vlastně pomocí náhledu do lékového záznamu bude odhalena jejich choroba i možná někomu, kdo by o tom mít povědomí neměl. Bohužel u některých skupin psychiatricky nemocných, zvlášť v českém klimatu, ta společenská stigmatizace pořád může být. A může být někdy velmi výrazná a může velmi hendikepovat ty lidi ve společenském, tak v pracovním životě.

Proto jsem připravil pozměňovací návrh, který máte potom v hlasování uveden pod písmenem I, který navrhuje výjimku z automatického režimu opt out, tedy předběžného souhlasu, pro skupinu pacientů, které by vyhláškou, nebo podzákonnou normou stanovilo Ministerstvo zdravotnictví. A mám na mysli skutečně zejména některá psychiatrická onemocnění. Proto si vás dovoluji požádat, zda byste podpořili tento pozměňovací návrh, který by tu společenskou stigmatizaci u těchto pacientů mohl vyloučit.

A jinak za klub KDU-ČSL říkám, že tuto novelu podpoříme.

Děkuji za pozornost.

MUDr. Vít Kaňkovský KDU-ČSL



