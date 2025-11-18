Kavij (KSČM): Fialova vláda zadlužila zemi o více než 1,7 bilionu

Od převratu v roce 1989 jsme slýchali z úst prezidentů apremiérů slova, že republika nevzkvétá, slova o spálené zemi, kterak země není v dobré kondici, o blbé náladě nemluvě…

Kavij (KSČM): Fialova vláda zadlužila zemi o více než 1,7 bilionu
Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Vládě s nejhorším premiérem, která zadlužila stát nejvíc v jeho historii, pyšnící se nejvyšší inflací, cenou bydlení, energií a dalších položek v porovnání s dalšími  státy  EU, neštítila se okrást důchodce a znehodnotit peníze občanů o 30 procent, a jako bonus dokázala rozkrást finance z jiných kapitol na financování Ukrajiny, stačily čtyři roky na to, aby  předala naši ekonomiku i zemi v dobré kondici. Alespoň dle jednoho z kouzelníků a šamanů končící Fialovy vlády, lidoveckého traktoristy Mariana Jurečky.

Jmenování premiéra.

Vážený pane prezidente, kdy budete jmenovat premiéra naší země? Co Vám v tom brání? Děkuji za odpověď. Jitka Balcarová

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

