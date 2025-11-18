Kavij (KSČM): Fialova vláda zadlužila zemi o více než 1,7 bilionu

Vládě s nejhorším premiérem, která zadlužila stát nejvíc v jeho historii, pyšnící se nejvyšší inflací, cenou bydlení, energií a dalších položek v porovnání s dalšími státy EU, neštítila se okrást důchodce a znehodnotit peníze občanů o 30 procent, a jako bonus dokázala rozkrást finance z jiných kapitol na financování Ukrajiny, stačily čtyři roky na to, aby předala naši ekonomiku i zemi v dobré kondici. Alespoň dle jednoho z kouzelníků a šamanů končící Fialovy vlády, lidoveckého traktoristy Mariana Jurečky.
Mgr. Miroslav Kavij
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij
autor: PV