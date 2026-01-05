Rajchl (PRO): Nehodlám připustit, aby čeští občané byli ve své vlastní zemi za blbce

Měli by ukrajinští migranti, kteří odcestovali na svátky domů, být vpuštěni zpět na naše území?
Pojďme si odpovědět na tuhle jednoduchou otázku, ať v tom máme konečně jasno.
Ne, nejsem nepřející člověk, jemuž by vadilo, že chce kdokoliv strávit vánoční svátky ve své vlasti. Současně ovšem ctím právo a zákony a nehodlám připustit, aby čeští občané byli ve své vlastní zemi za blbce.
Tak si to pojďme říct na rovinu.
1) Všichni Ukrajinci, kteří k nám legálně přišli před 24.2.2022, museli absolvovat standardní řízení dle platné české legislativy, aby v naší zemi získali povolení k pobytu. Ti proto mohou cestovat na Ukrajinu a zpět, jak se jim zlíbí a nikdo proti tomu nemůže říct půl slova.
2) Ovšem drtivá většina ukrajinských migrantů, kteří k nám přišli po 24.2.2022, využila institutu tzv. dočasné ochrany, kterou vymysleli bruselští byrokraté a naše protektorátní vláda Petra Fialy jej adaptovala do našeho právního řádu. Jedná se o výjimku, která fakticky umožňuje občanům Ukrajiny legálně vstoupit na naše území bez nutnosti splnit standardní proceduru vyžadovanou českou legislativou. Tato výjimka je založena na předpokladu, že tito lidé prchají z území, kde čelí vážnému a bezprostřednímu ohrožení svého života či zdraví, a proto je žádoucí neaplikovat standardní azylovou proceduru a umožnit jim bezodkladný vstup do cílové země za účelem zajištění jejich bezpečí.
3) Je třeba znovu zdůraznit, že se tedy jedná o VÝJIMKU, jež je dána POUZE za výše uvedeného předpokladu AKUTNÍ A BEZPROSTĚDNĚ HROZÍCÍ obavy o svůj život či zdraví.
4) Jak ostatně plyne ze samotného názvu tohoto institutu, jedná se o ochranu DOČASNOU, a tedy nikoliv trvalou. Tedy pokud odpadne základní předpoklad pro její využití, tak by osoba, jež jej využila, měla projít standardní legislativní procedurou, stejně tak jako jí prošli jejich spoluobčané před rokem 2022.
5) A pokud tedy jakákoliv osoba dobrovolně odcestuje zpět do své vlasti, pak z této skutečnosti jednoznačně plyne, že předpoklad akutní a bezprostřední obavy o svůj život či zdraví, u ní není splněn, a tudíž pozbývá práva na využití institutu dočasné ochrany.
Závěr je tedy z mého pohledu jasný - Ukrajinci, kteří legálně přišli na území ČR před 24.2.2022, by samozřejmě měli mít možnost vycestovat na svátky zpět do své vlasti a následně se k nám znovu vrátit.
Avšak jejich spoluobčané, kteří využili oné bruselské výjimky, a nyní vycestovali zpět na Ukrajinu, ztratili na její využití právo, neboť z jejich jednání spočívajícím v dobrovolném vycestování do své původní vlasti jednoznačně plyne, že již na tomto území necítí akutní a bezprostřední ohrožení svého života či zdraví, a tudíž by neměli být vpuštěni zpět do ČR bez absolvování standardní legislativní procedury dle platného právního řádu České republiky.
Co říkáte, nebylo by to takhle fér?
JUDr. Jindřich Rajchl
