Kavij (KSČM): Marek Výborný přichází s dalším politickým útokem

16.08.2025 6:03 | Monitoring

Může prý jít o miliardy.

Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Tragéd lidovec Marek Výborný, nejhorší ministr zemědělství novodobého českého státu, přichází padesát dní před volbami po schůzce s top úředníky s prohlášením, že resort začne vymáhat dotace pro Agrofert z doby, kdy byl Andrej Babiš ve vládě. Může prý jít o miliardy.

Ve skutečnosti se jedná jen o další štěkot ministra Výborného během několika posledních dnů, o další projev politického útoku před volbami, v případě samostatné kandidatury dlouhodobě nevolitelné strany KDU-ČSL.

Lidovci stejně jako další strany končící demoliční vlády mají pouze dvě zaklínadla. Babiš a Putin. Být na místě Výborného, začnu po sobě na ministerstvu uklízet napáchaný svinčík, neboť „zajímavé“ mohou býti samotné přidělované dotace. A modlil se, aby po provedeném finančním auditu ministerstva nebyl sám vystaven trestnímu stíhání.

Ale proč mít zbytečné obavy v mafiánském právním prostředí našeho státu.

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
autor: PV

