Kavij (KSČM): Marek Výborný přichází s dalším politickým útokem

Tragéd lidovec Marek Výborný, nejhorší ministr zemědělství novodobého českého státu, přichází padesát dní před volbami po schůzce s top úředníky s prohlášením, že resort začne vymáhat dotace pro Agrofert z doby, kdy byl Andrej Babiš ve vládě. Může prý jít o miliardy.
Ve skutečnosti se jedná jen o další štěkot ministra Výborného během několika posledních dnů, o další projev politického útoku před volbami, v případě samostatné kandidatury dlouhodobě nevolitelné strany KDU-ČSL.
Lidovci stejně jako další strany končící demoliční vlády mají pouze dvě zaklínadla. Babiš a Putin. Být na místě Výborného, začnu po sobě na ministerstvu uklízet napáchaný svinčík, neboť „zajímavé“ mohou býti samotné přidělované dotace. A modlil se, aby po provedeném finančním auditu ministerstva nebyl sám vystaven trestnímu stíhání.
Ale proč mít zbytečné obavy v mafiánském právním prostředí našeho státu.
Mgr. Miroslav Kavij
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij
