Kavij (KSČM): Petr Pavel – kandidát na příštího správce ČR cizí mocnosti

Stalo se tak v diskusním pořadu 360° televize CNN Prima NEWS věnovaný samozřejmě konfliktu Ukrajina –Rusko. V něm občas generál ve službách NATO působil jako ona pohádkově známá Chytrá horákyně. To, když na otázku, jak bude Rusko v konfliktu s Ukrajinou pokračovat odpověděl slovy: „Dá se očekávat, že konečné řešení bude v rozmezí mezi plnohodnotnou válečnou operací a diplomatickým řešením“. Jako by si byl vědom, že budoucí vývoj tohoto konfliktu nemá v rukách NATO (USA), ani EU, vyhrožující nekončícími sankcemi proti Ruské federaci. V čem obě uskupení ale hrají prim, to je eskalace napětí v tomto regionu pokračujícími dodávkami a přísunem vojáků, zbraní a techniky ve prospěch Ukrajiny!

Svým obdivovatelům zaprodaný generál ve službách NATO dále sdělil, že v tomto konfliktu jde i o to, jak bude vypadat mezinárodní situace ve světě pokud se týká naplňování pravidel a mezinárodního práva. „Jestli pravidla budou platit tak, jak je známe doposud, nebo jestli se budou více dodržovat pravidla nastavovaná Ruskem, případně Čínou – tedy že mocní dělají to, co mohou, a slabí to, co musí,“ To byla opravdu trefa! Začít vyjmenovávat státy, které útočný pakt NATO (USA ) ve více než své 70. leté historii napadl, instaloval „svůj demokratický“ režim (a ekonomicky zdevastoval), pak by panu generálovi minutáž uvedeného pořadu nestačila.

KSČM v těchto dnech oznámila svého kandidáta pro prezidentské volby v roce 2023. Josef Skála nemá za sebou tak přelétavou minulost ani finanční magnáty v zádech, jako tomu je u generála Petra Pavla a dalších kandidátů z řad pravice, řadící se k prosazování amerických zájmů na úkor vlastních občanů. Navíc v době, kdy USA si nechtějí přiznat ztrátu svého dominantního postavení – světového četníka.

Česká republika se za více než 30 let obnovy kapitalismu stala ekonomickou a politickou kolonií Západu. Je nejvyšší čas k návratu a prosazování hodnot, ke kterým patří vlastenectví, státní nezávislost a suverenita, ochrana zájmů vlastní země, včetně zachování platnosti Benešových dekretů a zabránění rozšiřování vlivu sudetoněmeckého landsmanšaftu na našem území. Kandidát KSČM prezidentských voleb v roce 2023, Josef Skála, je zárukou naplňování těchto hodnot. Ve prospěch občanů České republiky, nikoliv v zájmu cizího kapitálu.

Mgr. Miroslav Kavij KSČM



