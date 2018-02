Klán (KSČM): Překroucení faktů

Nejhorší na tom všem je, že se toto tvrzení opírá o sociologické výzkumy a také studentské volby, které pořádá Člověk v tísni. Jedná se však o hypotézu, která je naprosto mimo, a nyní vám objasním z jakého důvodu.

Když se objektivně podíváme na výsledky prezidentských voleb, tak zjistíme, že Jiří Drahoš zvítězil v pásu, který začíná na jihu Čech a přes střední Čechy a Prahu se dostane až do Libereckého kraje a končí poblíž Hradce Králové. Poté najdeme různé ostrůvky v podobě velkých měst – prioritně Brno a Plzeň. Praha vcelku pochopitelně volila svého favorita, protože je nejbohatší. S nadsázkou můžeme říci, že nejbohatší město v republice, kde se snoubí kapitál a moc, si chtělo zvolit svého člověka. Právě proto byl nejvíce podporován lidmi z Prahy právě Jiří Drahoš. Žije zde totiž vrstva nejbohatších lidí z republiky, a ty prioritně reprezentoval protikandidát Miloše Zemana. Pokud přejdeme do středních Čech, tak zde většina lidí volila rovněž Jiřího Drahoše, protože je tu evidentní vazba na Prahu. Mnoho lidí jezdí do Prahy za prací a je zde dost kontaktů, které směřují právě do centra republiky. Přičemž největší volbu dostal v »přípražských« okresech Praha–východ a Praha–západ, což jsou satelitní oblasti metropole. Žijí zde opět většinou bohatší lidé.

Nyní se přesuňme do oblasti jižních Čech, kde opět vítězil Jiří Drahoš. Zde se jedná o jiný problém. Pokud budeme podrobněji analyzovat, kde přesně Jiří Drahoš vyhrál, tak zjistíme, že se jedná o místa, kde jsou do značné míry »zaháčkováni« lidé z Prahy. Mají v těchto oblastech skoupena ubytovací zařízení nebo podnikají v oblasti turismu. Investují zde kapitál a ten poté odvádějí do centra. Podobný případ nalezneme v Libereckém kraji, kde se nacházejí »pražské hory«. Krkonoše se v poslední době staly rájem turistů, a to zejména lidí z Prahy. Opět zde »mincíři« z Prahy mají skoupeny apartmány, ubytovací zařízení a další věci, na kterých primárně vydělávají. Kapitál opět odvádějí zpět do Prahy. To je alfa a omega celého vztahu. V místech, kde zvítězil Jiří Drahoš, je ponejvíce lidí z Prahy a místa jsou bohatší. Nejinak tomu je v oblasti kraje Hradec Králové. Tam tuto vazbu plní Orlické hory. Problém tedy spočívá v nerovnoměrném rozdělování kapitálu. Ten se prioritně koncentruje ve městech a zejména v Praze.

Jak vidíte, nelze tvrdit, že Miloše Zemana volili méně vzdělaní a Jiřího Drahoše zase více vzdělaní lidé. Jedná se v tomto případě o naprosté překrucování sociologických výzkumů. Můžeme tvrdit, že Miloše Zemana většinově volily ty regiony, které jsou méně bohaté. Tohle si musí Praha jakožto centrum moci a kapitálu uvědomit a spravedlivěji přerozdělovat zisky směrem do zbytku republiky. Zde by stačilo, kdyby se lépe upravilo rozpočtové určení daní směrem k menším obcím a městům. Pokud k tomu nedojde, tak se naše společnost bude silně rozdělovat. Nejhorší je totiž nerovnost. Mnohem výhodnější je však rovnováha, a to pro všechny zúčastněné strany.

Jan KLÁN, sociolog a předseda OV KSČM Kutná Hora

Mgr. Jan Klán KSČM



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Herečka, která volila Zemana: Nás ,,venkovanů, nezaměstnaných, v exekuci, nedovzdělanců, starých, chudých" a já nevím, jak ještě jsou voliči prezidenta nazýváni, bude více a více Hradu došla trpělivost. Za dezinformaci o tom, že prezident Zeman je v nemocnici, padne trestní oznámení Pomluvy. TV Prima. Zeman, naříkal Jiří Drahoš. Ale Veselovský ho „koupal“: A to jste nevěděl, pane profesore... Kavárna nemá lidi. Občané vidí, že ten směr je prolhaný a umírá, ukazuje docent Konvička. Rozumní lidé se nechtěli ztrapňovat, zlomili jen loutku jménem Drahoš

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV