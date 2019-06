Klaus: Jaký mají smysl čtyřicetiminutová vystoupení desítek členů jednoho poslaneckého klubu?

Dobrý den. Já dnes ještě jednou vystoupím, ale teď bych vystoupil - s dovolením - jako odborář. Já jsem přišel v devět ráno do Sněmovny, měl jsem naštěstí dost práce, ale už jsem ji ukončil, tak se chci zeptat, jaký to má smysl tady ta čtyřicetiminutová vystoupení desítek členů jednoho poslaneckého klubu? Vždyť tady máte předsedu - pana politologa - tak ten to řekne (Veselí v sále.), pak ještě jeden talent mladý dostane šanci, to samé tamhle Piráti - jaký je důvod, že musí vystoupit dvanáct lidí na čtyřicet minut? Je z toho nějaká strategie, že v šest ráno... (Potlesk v sále.), že v šest ráno bude víc lidí hlasovat proti vládě? Já také budu hlasovat proti vládě a řeknu proč, ale jako jenom tomu tak odborářsky nerozumím, tak než půjdu teď na večeři, jsem se chtěl zeptat, jestli to má nějaký hlubší smysl, a nebo jestli to je jenom tak nějak, že to nastalo?

Mgr. Václav Klaus



