Klaus (ODS): Jednotné evropské sociální dávky budou pro migranty velkým lákadlem

Hezký den. Zvolím neutrální oslovení dámy a pánové. Snad je to pořádku pro všechny zúčastněné ve Sněmovně. Chtěl bych k problematice říct asi tolik. Co jsme ještě ochotni strpět? Nebo jinak, co jste ještě ochotni strpět? Oni nás ponižují, říkají nám z tvrdého jádra Evropské unie například - propásli jste příležitost mlčet. Budoucí velice význačný člen německé vlády eurokrat Schulz už vyhrožuje zemím, které se nepodřídí, s pravým germánským řevem, který jsme zpoza západní hranice neslyšeli dobrých 80 let.

Ženou nás k soudu, chtějí na nás uvalit sankce a za co? Za to, že chceme sami rozhodnout a rozhodovat, kdo v naší zemi bude žít, nebo tam žít nebude? Když ustoupíme v tomto bodě, co nám ještě zbude tady v českém Parlamentu? Hádky Kalousek Babiš? Nebo co tady budeme řešit? Chtěl bych k této problematice říci, že samotná migrace je dílem Evropské unie, protože při existenci národních států by k ničemu takovému nedošlo. Když si představíme, že by se zničehonic objevilo 100 tisíc migrantů na hranicích České republiky, tak samozřejmě Česká republika by se za normálních okolností bránila, začala by tam posílat armádu, bezpečnost a nějak by tu situaci řešila, aby ochránila svoje hranice.

Ve chvíli, kdy hranice neexistují, tak těm migrantům je jedno, do jakých zemí přicházejí. Je jim to jedno, protože doufají, že se posunou dále a dále do Německa a do Švédska a žádná společná opatření neexistují. Frontex a další organizace dílem placené, dílem přímo řízené Evropskou unií, fungují často jako cestovní kancelář, převážejí migranty přes moře do Itálie a do dalších zemí a řešením nejsou.

Víte, já jsem táta čtyř dětí. Těm dvěma nejstarším je dvacet a devatenáct let a když mi řeknou, že třeba na Silvestra půjdou do centra Prahy, tak se mi to nezdá jako úplně nejlepší nápad, dám jim nějaké ponaučení, ale v jádru je tam pustím. Jsem velice skeptický k tomu, co v této situaci řekne tatínek v Londýně, Paříži, nebo v Kolíně nad Rýnem. Je vám jedno bezpečnost našich měst, naše tradice?

Mgr. Václav Klaus ODS



Často se říká, že jsou to uprchlíci, ale upřímně ti lidé většinou nezachraňují vlastní životy, protože nezůstávají v té zemi, kde je bezpečno, ať už jde o Turecko a další země. Míří dál. Většinou nejdou ani pracovat, jdou za sociálním systémem. Oponenti názoru jako mám já - abych je nějak pejorativně nenazýval eurolidé, nebo nějak podobně - často říkají - no, vždyť i my jsme hodně emigrovali. Ano. I část mojí rodiny emigrovala po roce 1968 do Švýcarska, ale byl v tom drobný rozdíl. Oni tam šli pracovat. Nešli tam s vlajkou se srpem a kladivem, integrovali se a stali se součástí Švýcarska a svoje děti vychovávali jako Švýcary.Tady je rozdíl, že ta migrační vlna, která přichází, jsou často lidé, kteří si nesou svojí kulturu, nechtějí ji změnit a je jim naprosto lhostejné, jaké tradice máme my.

Další naši oponenti nám říkají - klid, vždyť ti migranti sem vůbec nechtějí k nám do České republiky. Ano, teď ne. Ale za předpokladu, že budou jednotné evropské sociální dávky a že jich tady bude více - tak samozřejmě Česká republika je nádherná, bezpečná, s příjemným klimatem, bude velikým lákadlem.

Další, co nám říkají, že je tady 12 migrantů v České republice. Pak si jenom dovolím vznést otázku, proč naše začleňovací a migrační agentury berou stamilióny korun ročně, jestli teda je potřeba 20 mil. na migranta nebo jak to tedy přesně je. V realitě proti kvótám a těmto věcem hlasují v Europarlamentu jen tři české subjekty, a sice ODS, komunisté a poslanec Mach. Všechny ostatní české politické strany tady rozšířené, které mají svého zástupce v Europarlamentu, hlasují pro sankce, hlasují v hlavním evropském proudu. Každý člověk normálního selského rozumu ovšem vidí, že v této věci jde o hrozbu a existenci pro celou naši společnost, pro naši zemi, jak jsme ji zdědili od našich předků. Je na čase, aby Česká republika, její vláda, Parlament, začala hájit naše základní zájmy alespoň tak, jako to dělá Polsko nebo Maďarsko.

Proto bych si dovolil načíst usnesení, které jsem vypracoval společně s poslancem Skopečkem a s poslancem Bauerem a můžete ho taky brát jako návrh usnesení Občanské demokratické strany. Načítám:

Poslanecká sněmovna vyjadřuje zásadní nesouhlas s tzv. Úmluvou Dublin IV, a to zejména s myšlenkou automatického přerozdělování migrantů bez ohledu na souhlas či nesouhlas dotčených států. Poslanecká sněmovna varuje před jednotnou sociální politikou Evropské unie. Za třetí Poslanecká sněmovna zavazuje vládu České republiky, aby všemi prostředky bránila přijetí a implementaci tzv. Dublinu IV a hájila suverenitu České republiky v otázce migrační a azylové politiky.

