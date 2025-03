Jurečkova tabulka o přínosu Ukrajinců: Lež, manipulace, tvrdí opozice. Dali jsme Kyjevu víc než Francie?

Vláda Petra Fialy opakovaně říká, že v současné době se ukrajinští uprchlíci České republice finančně vyplatí, neboť díky tomu, že většina z nich začala pracovat, platí státu povinné odvody. Objevují se však různá zpochybnění, jako například, že vláda do statistiky nezapočítává veškeré náklady. Jiní zase říkají, že to není podstatné, protože jsme pomáhali lidem z válečné oblasti.

„Nejnovější data. Ukrajinci jsou přínosem i pro náš rozpočet a odvádí do něj mnohem více než vydáváme na pomoc jejich krajanům. Drtivá většina se dobře integrovala a pracuje,“ napsal ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka k tabulce, kterou zveřejnil na svém facebookovém profilu.

ParlamentníListy.cz se v anketě zeptaly politiků, jaký postoj k finanční stránce pobytu ukrajinských uprchlíků zaujímají. Názory se pochopitelně různí.

Senátor Zdeněk Hraba uvádí, že přesně nezná, z jakých statistik vlády tyto své závěry odvozuje. „Obecně lze říci, že postupně se snad daří omezovat míru finanční pomoci na skutečně jen ty, kdo ji skutečně potřebují, což na začátku přílivové uprchlické vlny určitě nebylo. Na příjmové straně lze sledovat prakticky jen úroveň přímých daní, protože nákupy (a tedy DPH a spotřební daně) jsou prakticky nevysledovatelné. Takže pokud dané závěry vycházejí z odhadu všech daní (přímých a nepřímých) od cca až milionu lidí, kteří sem kdy historicky z Ukrajiny přišli, tak asi ten závěr lze provést. Ale jak jsem říkal na začátku, nemám uvedené podklady,“ konstatoval senátor.

Tomio Okamura má o celé věci jasno. Vláda podle něho neuvádí pravdivé údaje, protože lze doložit, že na Ukrajince vynaložila mnohem více. „Ta lež byla dávno vyvrácena. Ministr Jurečka mluví o nějakých 5,7 miliardy za kvartál, ale později přiznal, že tato data nejsou podložená důkazy. Takže vláda naše občany dezinformuje, protože do toho nezapočítala spoustu nákladů včetně školství, zdravotní péče, náklady na obsluhu Ukrajinců na úřadech práce a jiných úřadech a celou řadu dalších nákladů, které naši občané platí včetně nákladů na řešení trestné činnosti Ukrajinců, kde nárůst kriminality u Ukrajinců je 45 procent. Světový ekonomický institut z německého Kiehlu mluví jasně. Česká vláda dala na Ukrajince a na podporu Ukrajině 232 miliard korun. To jasně ukazuje, že Ukrajinci naší zemi rozhodně nepřinášejí víc, ale naopak naši zemi vysávají,“ odpověděl šéf hnutí SPD.

„Ze statistik MPSV je zvyšování odvodů ukrajinských pracujících patrné už více než rok. Zároveň se snižuje podpora. V praxi vidím mnoho ukrajinských občanů pracovat ve službách, stavebnictví i ve zdravotnictví. Problémy jsou minimální. Za mně jsou prospěšní,“ řekl pro ParlamentníListy.cz poslanec ODS Karel Krejza.

Podle Kateřiny Konečné, europoslankyně a lídryně STAČILO! vláda s občany hraje špinavou hru. „Tady na tu hru ‚výhodnosti‘ uprchlíků absolutně odmítám naskakovat, neboť záleží na stylu výpočtu a tom, co do něj zahrnete. Prolhaná vláda Petra Fialy asi těžko bude chtít, aby jí vyšlo to, že občané na Ukrajince doplácí, což naopak vyplývá z jiných studií. Je to špinavá hra s občany, kterou bohužel vláda nehraje poprvé a obávám se, že ani ne naposled,“ řekla Konečná.

„Faktem je, že mnoho uprchlíků našlo v Česku práci a odvádí daně a pojistné, což přispívá do státního rozpočtu. Na druhé straně zde stále existují nemalé výdaje spojené s jejich začleněním, zejména v oblasti školství, zdravotnictví a sociální podpory. Je důležité, aby byla tato data pravidelně vyhodnocována a aby vláda postupovala s maximální transparentností. Jakékoli tvrzení o tom, že se uprchlická pomoc ‚vyplácí‘ nebo naopak ‚škodí‘, musí být podloženo jasnými čísly a dlouhodobými analýzami. Není vhodné stavět otázku čistě ekonomicky – jde i o naši mezinárodní odpovědnost a lidskou solidaritu. Klíčové je, aby se podařilo co nejvíce uprchlíků integrovat do pracovního trhu, aby si byli schopni zajistit vlastní obživu a přispívat k české společnosti,“ sdělil nám lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.

Podle senátorky Jany Zwyrtek Hamplové nelze data posoudit, neboť nejsou k dispozici věrohodné podklady. „Jako advokátka jsem však zvyklá analyzovat zcela jinak, především logicky a komplexně. Proto tvrdím, že i kdyby ta data byla pravdivá, což nevím, tak musím říct, že vycházet pouze z nich je spíš účelové. Odvody jsou totiž jen jeden údaj, ale jsou tu zvýšené náklady na státní správu, školství, zdravotnictví, bezpečnost a další. Toho si vláda nevšímá… Ale to hlavní je něco zcela jiného – tento pohled by v případě humanitární pomoci neměl být klíčový. Jde o to, zda všichni, kteří tu jsou, jsou skutečně uprchlíky potřebující pomoc, těm pomozme a nepočítejme odvody, nebo využívají situace, aby sem natrvalo přesídlili, a pak je nutno se ptát, zda to chceme,“ má jasno.

„Nevím, co přesně ministerstvo do této statistiky započítává, a to může mít vliv na celkovou bilanci. Jak to vychází finančně, je ale pro mě vedlejší. Hlavní věc pro naše občany je bezpečnost a tu si za žádné peníze nekoupíte. A je tu reálné riziko, že až válka skončí, budeme mít obrovský příliv mužů s bojovou zkušeností, kteří se budou chtít připojit ke svým rodinám, které tady už jsou. To bychom měli řešit,“ reagoval senátor a šéf Přísahy Robert Šlachta.

Poslanec SPD Radovan Vích říká, že vládní tvrzení o výhodnosti Ukrajinců je lež. „Fialova vláda od února roku 2022 do konce roku 2024 dosud poskytla Ukrajině z veřejných prostředků celkovou finanční podporu v přepočtu ve výši 232 miliard korun. Česká podpora je v absolutních číslech dokonce vyšší, než např. podpora Francie, jejíž ekonomika je zhruba devětkrát větší než česká, a jde o pátý nejvyšší objem finanční pomoci ze všech členských států EU. Vyplývá to z aktuálních dat Institutu pro světovou ekonomiku v německém Kielu, který průběžně sleduje a vyhodnocuje vojenskou, finanční i humanitární pomoc Ukrajině v celosvětovém měřítku. Jde o souhrn humanitární a sociální pomoci migrantům z Ukrajiny, finanční pomoci a vojenských dodávek. Dle nejnovějších prohlášení premiéra Fialy česká vláda hodlá v masivní finanční a vojenské podpoře Ukrajiny pokračovat,“ sdělil Vích.

„Je to zcela záměrná lež. Vláda do tohoto vzorce započítává na nákladové straně pouze jedinou položku – přímé sociální dávky, jež se ukrajinským migrantům vyplácejí. Zcela však opomíjí fakt, že Ukrajinci využívají naše školy, zdravotnická zařízení, policii, hasiče, úředníky, silnice a stovky dalších služeb zajišťovaných státem, na jejichž nákladech by se měli logicky podílet. Pokud bychom tam tyto položky v alikvótním poměru započítali, pak bychom zjistili, že na Ukrajince doplácíme desítky miliard ročně. A to se vládě nehodilo do krámu, a proto se snaží zveřejňovat tyto demagogické výmysly zcela odtržené od reality. Když bychom tentýž vzorec vztáhli na české občany, tak bychom došli k závěru, že na daních se vybralo něco přes bilion korun, zatímco na sociálních dávkách se vyplatilo pouze 168 miliard a tudíž jsme v rozpočtu přes 800 miliard v plusu. Na tomto příkladě lze velmi přesně ilustrovat, o jak monstrózní lež se jedná,“ nadnesl šéf strany PRO Jindřich Rajchl.

Předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová se na věc podívala z jiného úhlu. „Pokud se skutečně podařilo ukrajinské uprchlíky integrovat, je to skvělý výsledek práce stovek lidí z MPSV a Ministerstva vnitra. Doufám však, že je zaměstnavatelé nezneužívají a neplatí ukrajinským pracovníkům nižší mzdy než českým občanům. To by bylo nefér k zaměstnancům a ostudné zneužívání ukrajinských pracovníků,“ sdělila.