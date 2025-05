Schillerová (ANO): Vláda Petra Fialy a jeho pubertální popový song

Vážení přátelé, pomatujete si šlágr od Britney Spears „Oops, I did it again“? Teď v sobotu slaví přesně čtvrt století od vydání a neznám lepší hudbu do předvolební kampaně SPOLU. „Ups, udělala jsem to znova.“ Tyhle verše 19leté popové hvězdy by měl zazpívat Petr Fiala svým voličům:

Ups, udělala jsem to znova,

hrála si s tvým srdcem,

nechala se unést,

nejsem zas tak nevinná.

ODS, úplně stejně jako za dob Topolánka a Nečase slíbila lidem, že všechno bude fungovat, stát přestane zbytečně utrácet a že se bude v Česku super podnikat. A stejně jako za dob Topolánka a Nečase zadřeli ekonomiku a nechali na naši zemi dopadnout globální ekonomickou krizi mnohem tvrději, než bylo nutné. Tentokrát to dokonce politolog Petr Fiala zkazil ještě víc než tehdejší bonviván Topolánek a zamilovaný Nečas. Kumulovaná inflace je přes 30 procent, roční výdaje státního aparátu se zvýšily o 50 miliard a dluh za vládní období bude 1170 miliard. Ups, udělali to znovu.

Čím víc Petr Fiala mluví do médií, tím víc mi připomíná sladkou Britney:

Víš, můj problém je,

že se oddávám snění.

Copak nevidíš, že jsem blázínek

na tolik různých způsobů?

Přijít o všechny smysly

je pro mne tak typické.

Tyhle verše se mi vybavily, když v posledním rozhovoru na iDnes se zářivým úsměvem líčil pan premiér, jak museli zvýšit daně, aby pomohli lidem, jak je u nás nízká inflace a jak ekonomika šlape, a jak se staví plno bytů.

Ten rozhovor s panem Fialou se jmenuje „Dejte nám ještě čtyři roky. Babiše do voleb doženeme,“ a je tak mimo, že jsem si během něj vzpomněla na další pubertální šlágr. Není o moc starší než ten od Britney Spears, autorkou je pop-rocková zpěvačka Pink a zní: „Please Don't Leave Me“ neboli „Prosím, neopouštěj mě.“ Petr Fiala by ho měl zazpívat 400 tisícům voličů SPOLU, kteří podle průzkumu tentokrát ani nechtějí přijít k volbám, jak jsou jeho vládou znechuceni. Měl by jim zazpívat konkrétně tuhle sloku:

Nemohu být bez tebe,

jsi můj dokonalý, malý, boxovací pytel,

a já tě potřebuji, promiň.

Prosím, prosím, neopouštěj mě.

Je to tak. Nikdo si ze svých voličů neudělal takový boxovací pytel, jako právě vláda Petra Fialy. Podnikatelům a živnostníkům, kteří je volili, zvýšili daně a odvody, spoustu z nich nechali zkrachovat kvůli nejvyšším cenám energií na kupní sílu v Evropě nebo je vyhnali za hranice. A potom, stejně jako to zpívá Pink, si stoupnou před voliče a prosí je o další šanci. Kdyby aspoň stejně jako ona projevili trochu sebereflexe: „Proč jsem se jen stala tak protivná?“

No nic, dost bylo pubertálního popu. Užijte si víkend, přátelé.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011

poslankyně



