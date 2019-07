Klaus: To není pohádka Pyšná princezna - uhlíři zaplať - to je Česká republika

Dobrý den, dámy a pánové. Já se také připojím k návrhu na zamítnutí této předlohy. A rovnou se zeptám. Umíte také něco jiného, než zvyšovat daně? To není pohádka Pyšná princezna - uhlíři zaplať - to je Česká republika.

Moje stanovisko není obtížné, už jsem se o něm několikrát zmiňoval. Já jsem sliboval voličům, že nikdy nepodpořím žádný zákon, který zvýší daně a podpořím naopak všechny ostatní. Tento zákon to rozhodně není. Kam až chcete ty spotřební daně zvyšovat? Když se zvýšilo minulé, skokové - spotřební daň z alkoholu, tak jste tady měli otravy a metanolovou aféru. Co ti lidé budou dělat? No, tak budou pít tu čůčo - to levné krabicové víno, které spotřební daní zdaněno není a budou opilí úplně stejně. Čili že je to nějaké opatření pro zlepšení zdravotní situace, populace, to je naprostý nesmysl. Je to naopak útok na české likérky a české výrobce alkoholu ve prospěch těch falšovaných.

Chcete, aby krabička cigaret stála dvě stě korun? To už potom připomíná trošku americkou prohibici, kdy to aspoň udělali tedy ze zákona zákazem. No, ale výsledkem byli gangsteři a pašování a podobně. Kdybyste to mysleli pozitivně, tak se zamyslíte třeba nad zdravotní daní, protože v České republice není žádné pojištění, to je daň. Tak u té zdravotní daně byste třeba lidem, kteří se o sebe starají, sportují a nekouří, mohli snížit tuto zdravotní daň, abyste je motivovali, že nebudou kouřit.

To by bylo opatření jaksi pozitivní. To vaše opatření je restriktivní, ty daně vyšponovat a čekat, co se stane. Samozřejmě neplatí, že čím vyšší daně, tím vyšší výběr, to vám řeknou v prvním ročníku VŠE. Takže já se s dovolením přikloním k zamítnutí této předlohy v prvním čtení. Děkuji.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



