Klaus (Trikolóra): Nechci se dožít stavu, kdy budeme čekat, až přiletí letadlo z Marrákéše, z Ruska nebo z Číny a doveze potraviny

Já bych zareagoval na pana Skopečka a pak ještě zkritizoval pana Babiše, jestli to stihnu. Pane Skopečku, vaším prostřednictvím, vy mně připomínáte takového studenta VŠE, který něco teoretizuje, ale jste úplně mimo realitu! Přece tady jsme ve stavu, že často cizí zemědělci mají daleko vyšší dotace než ti čeští a vytlačují je v těch velkých řetězcích z trhu. A nám se to nelíbí, a když chceme větší soběstačnost v potravinách, to znamená poměr mezi tím, co vytvoříme a co sníme, tak je to ochranářství, ale pak jsou možnosti buď dělat dotační závody, nebo zavést clo, nebo zakazovat import anebo se snažit, a k tomu my se přikláníme i v tom druhém čtení, ty velké řetězce se snažit omezit, aby to procento českých potravin nabízely větší. Vždyť si všimněte zeleniny a ovoce, tam jsme na 20 % soběstačnosti! A teď jsou zrovna ty ceny, které rostou nejraketověji. Já se skutečně nechci dožít stavu, že to bude jako u roušek a budeme čekat, až přiletí letadlo z Marrákéše nebo z Ruska nebo z Číny a doveze potraviny. To přece není v zájmu České republiky. Ta debata je zcela relevantní a útočit tady nějakým socialismem?

Já jsem třeba ten, který neustále bojuje proti evropským regulacím. Ale to, že se zastáváte tohoto deformovaného evropského zemědělského trhu, to nemá s pravicovostí, prosím vás pěkně, naprosto nic společného. Možná je to politika.

A teď ještě snad stihnu zkritizovat pana Babiše. Je to v jistém smyslu principiální debata. A mě velice mrzí, že ti mediální poradci to vyhodnotili, že by to ANO mohlo poškodit, a teď to stahujete, jo, to zase jako je taková politika zase jako, takhle to také nic nevybojujeme, ať už je to správné nebo zcela špatné. Děkuji.

