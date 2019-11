Klaus (Trikolóra): Nechte to hospodářství být, nemontujte se pořád do toho

Dobrý den, dámy a pánové, jsem rozzloben a žádám vás, abyste se trošku probrali, protože co dělá tato vláda poslední dobou s podporou části Sněmovny, tak dílem lidem zvyšujete daně a poplatky, dílem přijímáte jak automat různá nařízení Evropské unie, tak třeba dramaticky zvýšili ceny emisních povolenek, tak šup, už jste to dneska občanům doručili přežvýkané do legislativního procesu, a třetí věc, co bohužel sleduji, je regulovat a buzerovat. Paní ministryně sama ve svém úvodním slově řekne: no, realitní kanceláře ještě nijak regulovány nebyly, tak je tedy budeme regulovat. To je opravdu argument úplně neuvěřitelný. A zase bohužel musím citovat Ronalda Reagana a vládní pohled na hospodářství a ekonomiku, a sice, když se to hýbá, tak to zdaňme co nejvíc, když se to ještě stále hýbá, tak to aspoň dramaticky regulujme a když se to nehýbá, tak to pak dotujme a zase tady kolem toho pořvávejme ve Sněmovně, kdo to více zadotuje.

Byty jsou extrémně drahé, byty nejsou. Je to dílem zejména zelených mužíků a jejich kamarádů na radnicích velkých měst a vy tedy ještě těm lidem ty byty a nemovitosti prodražíte. Ten argument, že to chtějí realitky, nelžete tady! Ano, chtějí to realitky, ale takové ty velké, takové ty, co jednají s vládou, takoví ti normální lidé, co se živí někde v okresních městech zprostředkováním, to samozřejmě nechtějí. Vyžene to spoustu z nich, spoustu normálních poctivých lidí z trhu. Já osobně třeba znám dvě, jsou to shodou okolností dámy, které mají střední školu, nemají to vzdělání a velice poctivě už deset, dvacet nebo kolik let provozují realitní činnost.

Co se týče úschov, zase: nechte to těm lidem, co si kde chtějí uschovávat. Já jsem si už kolikrát nechal úschovu u notáře, kolikrát také ne, když šlo o menší částky. Někdo důvěřuje nějaké velké realitní kanceláři, někdo důvěřuje nevím čemu. Já jsem například přednedávnem prodal automobil, taky to nebyla úplně zanedbatelná částka, a prodával jsem to člověku, kterému jsem důvěřoval, tak jsem ty papíry podepsal asi o tři dny dříve, než se mi to jako došmrdlalo na účet - ty peníze. Ale ze stejných důvodů dochází u prodeje osobních automobilů často k nějakým podvodům nebo problémům, že jeden nezaplatí, nebo někdo to auto nepřevede, takže vy ze stejného důvodu můžete zítra přijít a říct: tady je nový zákon a my zakážeme autosalonům přijímat do zálohy peníze na koupi automobilů a musí to dělat jenom notář, nebo banka a bude tady okolo toho shoda poslaneckých klubů.

Takže vás žádám: nechte to hospodářství být. Jak to říct slušně? Nemontujte se pořád do toho a my jako Trikolóra podpoříme zamítnutí tohoto návrhu. Děkuji.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



