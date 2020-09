Klaus (Trikolóra): Nestane se nic jiného, než že zlikvidujeme české drůbežáře

reklama

Vážené dámy a pánové, já vás jdu seznámit s naším stanoviskem k tomuto zákonu, který svým způsobem hýbe emocemi části veřejnosti. Apeloval bych na vás - protože jsme přece jenom Sněmovna - abychom se chovali racionálně a nikoliv jako děti. Všichni jak tady sedíme jsme zajisté proti týrání, zejména tedy rodu Homo sapiens, ale případně i zvířat, to nikdo nezpochybňuje. Ale výsledkem našeho konání by mělo být nějaké dobro a nikoliv marketingové triky.

Pakliže zakážeme chov klecových slepic v České republice, nestane se nic jiného, než že naše supermarkety budou plné klecových vajec z Litvy a dalších zemí, kde je klecový chov - z Polska - kde je povolen. Nestane se nic jiného a jenom zlikvidujeme české drůbežáře. Toto my v žádném případě podporovat nemůžeme a také nechceme. Bez ohledu na to, že kdyby ta vajíčka - ještě je druhá věc, že se s tím obrovsky podvádí, protože na tom vajíčku to není moc vidět odkud je, kde bylo počato. O tom jsem už tady mluvil. To koneckonců není vidět ani třeba na nás poslancích, kde jsme byli počati, jo. Ale ty podvody, které se s tím dějí, jsou jasné, protože pak je také otázka, kolik obyvatel si chce kupovat vajíčko za 15 korun, kolik za 17, a tak dále.

Já sám preferuji vajíčka z volného chovu. Když na to budeme dělat kampaň, jsem velice pro. A čím více lidí toto bude činit, čím více firem, tím se ta věc plynule zlepší. Ale odmítám likvidovat teď na nějaký pokyn aktivistů české drůbežáře a podporovat klecové chovy z Lotyšska, Polska a dalších zemí.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podobně emotivně když k tomu budeme přistupovat, tak já jsem vám už tady, myslím, říkal, že moje tchýně a dcerka mají volný chov slepic, malinký, měli 45 slepiček. No a asi před týdnem se stalo, že tam je automatické otevírání a zavírání a kuna přesto, že je noční zvíře, vychytrale čekala na ranní rozbřesk, až se otevře ten chov a 25 slepičkám ukousla hlavu a ani jednu si neodnesla. To je taky velice negativní věc ve volném chovu.

A třeba moji dceru to velice zasáhlo a určitě bychom dokázali vzbudit obrovské emoce na to, jak je to špatné a jak jsou kuny zlá zvířata a měli bychom je třeba nějak hubit, abychom ty slepičky chránili a podobně. A jistě by se na to dokázalo sehnat dostatek aktivistů, kteří by tady na náměstí poskakovali, aby zachránili slepičku proti tak zlému zvířeti, které to ani nejí a jenom z nějakého svého jaksi loveckého pudu tady někomu ukousne hlavičku.

Je to úplně podobná věc, ale abych se vrátil k meritu věci. Skutečně nemůžeme dopustit to, že zlikvidujeme české drůbežáře a budeme mít plné supermarkety cizích klecových vajec. To žádný smysl nedává a myslím, až ani nikdo z vás to nemůže podpořit, aniž by se styděl. Děkuji.

Psali jsme: Klaus (Trikolóra): Máme také tady spoustu populismu, jeden z nich se týká penzistů Klaus (Trikolóra): Jsme pro koncepční, věcná a dlouhodobá řešení Klaus (Trikolóra): Odmítáme využití této země ve prospěch zahraniční politiky jiných Klaus (Trikolóra): Piráti chtějí tenhle zákon ještě utužit a vy jim k tomu děláte tajtrlíka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.