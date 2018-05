Knot (TOP 09): Díky 33 milionům z evropských fondů můžeme postavit tři nové mosty a další necháme opravit

Konkrétně se jedná o částku 33,1 milionu korun. Potvrdil to první náměstek hejtmanky Josef Knot.

V prvním případě se jedná o dva mosty na trase z Českého Krumlova přes Rožmberk nad Vltavou do Vyššího Brodu, kde výše nákladů činí 17,1 milionu, ve druhém o most V Liščích Horách před Dačicemi, kde výše nákladů činí 13,3 milionu a ve třetím o most v katastrálním území Hašlovice mezi Větřním a Rožmberkem nad Vltavou, kde výše nákladů činí 9 milionů korun. „Důvodem stržení a výstavby nových přemostění je nevyhovující technický stav a rozsah poškození, při kterém by se jejich oprava už nevyplatila,“ vysvětlil Knot s tím, že kraj se na každé z těchto transakcí bude spolupodílet 10 procenty z dané částky a zbytek mu pomohou dofinancovat již zmíněné evropské peníze.

Práce na všech mostech na Českokrumlovsku by měly začít letos v dubnu s ukončením v listopadu. Ve stejném termínu mají začít i práce na mostě na Jindřichohradecku, tady by ale měly trvat do konce září.

Psali jsme: Knot (TOP 09): O rozšíření nepřehledného úseku jsme měli dlouhodobě velký zájem Knot (TOP 09): Jihočeši se mohou těšit na opravené silnice a nové obchvaty obcí a měst Knot (TOP 09): Inspirujme se u nejlepších a využijme příležitost Knot (TOP 09): Do vlády s ANO bez Babiše? Nikoli, a to nejen kvůli Čapímu hnízdu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV