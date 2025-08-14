Kobza: Jak funguje volební matematika z pohledu velkých stran

14.08.2025 16:21 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volební taktice velkých stran

Kobza: Jak funguje volební matematika z pohledu velkých stran
Foto: archiv
Popisek: Jiří Kobza

Jak funguje volební matematika z pohledu velkých stran, které chtějí vládnout? V první řadě je nutné stanovit vlastní stabilní voličskou základnu, resp. počet hlasů, se kterými lze počítat (řekněme 100 000 jako příklad). Potom je nezbytné odhadnout, jaká asi bude celková volební účast ve státě, tedy do jakého počtu hlasů se vlastní elektorát rozpustí. Například když to bude 1 000 000 celkových hlasů, pak má dotyčná partaj 10 procent v kapse.

Ale co když to bude 5 000 000 hlasů? Zisk mizerných 2,0 procent? To pak po ní ani pes neštěkne. Proto nastupují týmy skvěle placených psychologů a sociologů s mantrami, které mají běžné lidi odradit od účasti ve volbách, aby tento nepříznivý poměr zvrátili, a že se jim to (jak ukázaly poslední volby) opravdu daří:

Anketa

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?

79%
15%
6%
hlasovalo: 586 lidí

  1. Můj hlas nic nezmění, tak proč bych se obtěžoval k volbám (pojedu raději okopat mrkev na chatu).
  2. Kdyby volby mohly něco změnit, už dávno by je zakázali (a zrovna dávají atraktivní fotbal v tv). 
  3. Volby budou stejně cinknuté, ať děláme co chceme, tak nemá cenu se snažit.
  4. Volte srdcem, podle demokratického práva, nenechte se ovlivnit, volte své kamarády z bezvýznamných stran bez šance se do parlamentu dostat (ať zase milion hlasů propadne a my zůstaneme u vlády)
  5. Atd., atd…

Výsledkem tedy je, že značná část voličů nejen konkurence, ale i těch dosud nerozhodnutých zůstane sedět doma a procenta dotyčné partaji utěšeně narostou.

Dá se s tím vůbec něco dělat? Rozhodně. Stačí přijít k volbám a volit partaj, o které vím, že se do parlamentu dostane a jejíž program je mi nejbližší. Pak mám jistotu, že můj hlas nepropadne. Vítězství Donalda Trumpa bylo tak přesvědčivé a s takovým náskokem, že ani machinace z hlasy nebyly schopny ten náskok eliminovat.

Takže zásadní otázkou je: Naletíme zase a promarníme příležitost něco změnit, anebo půjdeme volit a současnou vládu převálcujeme vůlí lidu?

Mgr. Jiří Kobza

  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Jiří Kobza: Jak funguje volební matematika z pohledu velkých stran, které chtějí vládnout?
Jiří Kobza: Doba ovčanů končí
Kobza: Odmítám! aneb Byli jsme varováni, je na nás, jestli se poučíme
Jiří Kobza: Europodvod

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

volby , Kobza

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Převálcuje současnou vládu ve volbách vůle lidu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Martin Exner byl položen dotaz

Na kolik procent je podle vás pravděpodobná třetí světová?

Protože co jiného by znamenalo, kdyby se Západ dostal do války s Ruskem nebo Čínou a KLDR? Prosím, konkrétní odpověď, že je možné všechno jako odpověď neberu. Děkuji

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

David (SPD): Západ „využil“ Ukrajinu

17:17 David (SPD): Západ „využil“ Ukrajinu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k projevu slovenského premiéra Fica o ukončení války …