Kobza (SPD): Covidem k negramotnosti, negramotností k otroctví?

Ministerstvo školství, podle vyjádření svého šéfa Roberta Plagy, prý počítá s tím, že pro některé žáky nebude návrat do školy po jarní covidové anabázi jednoduchý. Učitelé by proto neměli začít známkováním a tlakem na jejich výkon, píše se v manuálu, jak se mají školy v novém školním roce zařídit. Ministerstvo jej už rozeslalo ředitelům škol. Dočtete se v něm opravdu působivé pokyny:

V první řadě by žáci neměli být pod tlakem doučit se vše, co v druhé půlce minulého školního roku nestihli. Učitelé by neměli začínat velkým testem, který by děti nutil naučit se dosavadní látku. Dokonce prý není důležité naučit je všechno, co se loni nestihlo, naopak se nabízí příležitost k dlouho diskutovanému seškrtání osnov.„Získaná zkušenost s novými formami výuky a nový pohled na RVP/ŠVP (rámcový vzdělávací plán/školní vzdělávací plán) může být očistným procesem kritizovaného přetížení žáků učivem a rychlejšího zavedení žádoucích změn,“ píše se v průvodním dopise podepsaném ministrem Plagou.

Dotyčný manuál vyjmenovává údajné stresové faktory hrozící školnímu žactvu, jako je ztráta pravidelného režimu, obava o své zdraví či zdraví blízkých, nová socioekonomická situace v rodinách, ztráta přátel, ukončení některých zájmových aktivit, ale i riziko vyššího výskytu šikany a užívání omamných látek. Učitelé proto mají s žáky pracovat co nejvíc individuálně, zbytečně je nestresovat a vyhnout se i známkování.

Obávám se, že tato zpráva je jednou z nejhorších, které jsme v minulých dnech a týdnech vyslechli. Jinými slovy se zde říká: Je vlastně úplně jedno, že děti nezvládnou učivo, jemuž „unikli“ zjara, protože online výuky zdaleka nemohly vynahradit učební proces ve školách. A nejen to. Učitelé by zanedbané a nezískané vědomosti po dětech ani neměli chtít, aby se nestresovaly, nebraly drogy a nešikanovaly se navzájem. Proto zrušíme systém zkoušení, písemek, známkování, a to i proto (nebo že by hlavně proto), že ministr Plaga se domnívá, že žactvo je přetěžované? Jaký má na to recept? Seškrtání osnov.

Pojďme si to představit na banálním příkladu. Na prvním stupni základní školy se třeba děti ještě stihnou naučit sčítat a odčítat, ale už ne násobit a dělit. Tedy příklad 3x5 bude v tomto novém „seškrtaném“ provedení vypadat jako 3+3+3+3+3. Působivé, že? Jsem zvědav, jak si ministr Plaga a jeho podúředníci poradí s podobně „seškrtanými“ verzemi derivací, integrálů, kombinatoriky, deskriptivní geometrie… Nu samozřejmě, že nijak. Prostě se tyto „neseškrtatelné“ položky z osnov povyházejí a žactvo přestane být přetěžované. Že ovšem naše děti zůstanou nevzdělané, hloupé a pro budoucnost nepoužitelné, to ministra Plagu a jeho kamarilu netrápí. Budou o to lépe ovladatelné a poslušné.

Kdo se pročetl všemi informacemi na toto téma, objevil (např. na Seznam Zprávách) sdělení, že tohle všechno plánuje a chystá Ministerstvo školství ruku v ruce s kontroverzní organizací Člověk v tísni, „neziskovým“ bumbrlíčkem s tříčtvrtěmiliardovým rozpočtem, krmeným především z veřejných zdrojů – českých státních, evropských, amerických ale třeba i krajských či municipálních. Tahle „fabrika na dobro“, jak to kdesi nazval jeden novinář, inkasuje z našich daní nehorázné peníze, aby z našich dětí dělala tupé orwellovské stádo, ovladatelné a manipulovatelné, protože nevzdělané. A to celé balí do hodně už upatlaných výmluv na covid. A ministr české vlády jim k tomu hraje de facto druhé housle. Proč asi?

Odpověď mne napadá: Nevzdělané občany lze snadno ovládat nástroji propagandy a jsou náchylní uvěřit sebezhovadilejší ideologii. Proč si to myslím? Protože jako člověk, který vyrostl v minulém režimu, jsem byl vystaven působení komunistické propagandy od nejútlejšího dětství. Jenže tehdejší režim nám poskytl velmi kvalitní vzdělání (o kterém se dnešnímu školství, vedeném liberály, havlisty a piráty může jenom zdát jako noční můra). Tato úroveň vzdělání mi umožnila uchovat si vždycky skeptický nadhled nad tím, čím se mne tehdejší (a po hříchu i současný) režim snažil krmit. Současný režim se očividně z této „chyby“ komunistů dokonale poučil a nechce ji opakovat. Proto výrazným snížením kvality vzdělávání cíleně zvyšuje důvěřivost zejména mládeže prapodivným ideologiím, jak ukazuje úspěch pirátů u tzv.prvovoličů. Nevzdělanec totiž hůře oddělí lež od pravdy, jen tak snadno nepochopí, že dluhy se budou muset jednou začít platit a že díky těm, kterým on tak věřil, je nebude z čeho platit.

Zánik národa začíná v ohlupování jeho dětí…

Připustíme to?

